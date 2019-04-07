10 удивительных историй, стоящих за названиями всемирно известных брендов

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10 удивительных историй, стоящих за названиями всемирно известных брендов

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Если бы не стечение обстоятельств, сейчас бы вы потягивали из трубочки "напиток Брэда", носили кроссовки Blue Ribbon Sports и покупали товары в интернет-магазине Cadabra.

Pepsi — сокращение от "диспепсия" (расстройство желудка). Изначально фармацевт Калеб Дэвис Брэдхем называл своё детище просто "напитком Брэда"

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Google — неправильно записанное слово "гугол", означающее 1 со 100 нулями. Название появилось после мозгового штурма в Стэнфордском университете

<p>Фото: © Shutterstock</p>

McDonald's был назван в честь братьев Дика и Мака Макдоналд, чья бургерная так впечатлила ресторатора Рэймонда Крока, что он запустил целую франшизу

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Название бренда Adidas содержит ссылку на имя его основателя Адольфа Дасслера, который начал производить спортивную обувь, вернувшись с Первой мировой

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Основатель Rolex Ганс Вильсдорф хотел, чтобы название марки легко читалось на любом языке. Он рассказывал, что итоговый вариант ему "нашептал джин"

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Свой первый магазин Амансио Ортега хотел назвать в честь героя романа "Грек Зорба". Но вывеска Zorba уже висела над соседним баром. Так появилась Zara

<p>Фото: © Shutterstock</p>

IKEA — аббревиатура, состоящая из первых букв имени основателя компании Ингвара Кампрада и названий фермы Эльмтарюд и деревни Агуннарид, где он вырос

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Starbucks была названа в честь помощника капитана Ахава из романа "Моби Дик" по имени Старбек. Логотип бренда (сирена) также навеян морской тематикой

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Компания Nike была названа в честь греческой богини победы Ники в 1971 году. До этого она была известна как Blue Ribbon Sports

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Основатель Amazon Джефф Безос хотел назвать компанию то Cadabra, то Relentless. В итоге его выбор пал на самую полноводную в мире реку Амазонку

<p>Фото: © Shutterstock</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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