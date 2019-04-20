Пивные купели и офуро. Сколько стоят самые необычные бани

Помимо популярных сауны и хаммама, существует ещё ряд экзотических бань, которые набирают популярность. Например, японская офуро, пивные купели, баня на сене. Подробнее о них — в материале Лайфа.

Ходить в баню не только приятно, но и полезно. А для достижения желаемого результата посещать её нужно регулярно. Сейчас, кстати, на банном рынке набирают популярность необычные, экзотические бани.

Пивная купель (3000–5000 за час)

Искупаться в пиве — не миф, а реальность. Кроме того, такая процедура не уступает бане по полезности и приятности. Основоположником моды на такие купели стали традиционные пивные страны Европы: Германия и Чехия. Но с недавних пор эта услуга появилась и в Москве.

Для начала можно расслабиться в фитобочке, наполненной ароматными лекарственными травами и горячим паром. Фитобочка — это своеобразная мини-сауна, изготовленная из древесины кедра. После фитобочки следует процедура гидромассажа в пивной купели. Уже после посетителям предлагают расслабиться на душистой соломе под релаксирующую музыку.

В качестве бонуса клиенты могут отведать настоящее пиво бесплатно и прямо не выходя из купели. Однако, как заявил врач-физиотерапевт и основатель банной компании "Пропарим.ру" Михаил Комиссаров, совмещать такого рода процедуры с алкоголем не рекомендуется.

— Сама пивная купель оказывает пользу. Только пива туда добавляют совсем немного — так сказать, для запаха. Основная польза идёт от пивных дрожжей. А вот от употребления пива в совокупности со спа-процедурой лучше отказаться, — рассказал Лайфу Михаил Комиссаров.

Японская баня офуро (4000–6000 рублей за час)

Особенностью японской бани является наличие тёплых водных процедур. Японская баня офуро — это своего рода большая деревянная купель, сделанная из кедра, лиственницы или дуба. В ней постоянно поддерживается температура воды 40–45 градусов. В закрытых помещениях для нагрева воды используют электронагреватели, а для модных купелей уличного исполнения предусмотрена небольшая дровяная печь.

Все процедуры в японской бане начинаются с подготовки душевного настроя, а также с прогрева и массажа ступней обеих ног. Как известно, у человека на ступнях находится великое множество биологически активных точек. Благодаря подготовительному массажу происходит воздействие практически на все внутренние органы человеческого организма. Затем принимают душ и переходят непосредственно к тёплым водным процедурам. Время пребывания в купели составляет 10–15 минут.

После выхода из тёплой купели посетителя оборачивают простынёй и кладут отдыхать на кушетку. После небольшого отдыха и полного высыхания тела начинается процесс принятия уже сухих ванн — фурако. Фурако представляют собой большие деревянные ящики, наполненные сухими кедровыми опилками. Они находятся на дне ящика и подогреваются до 45–50 градусов. Человек ложится в такую ванну с опилками и засыпается ими.

После такой процедуры снова принимается душ и наступает время экзекуций с камнями. Вместо опилок вторая фурако наполнена морской галькой. По окончании прогрева камнями следует заключительная и немаловажная стадия — это чайная церемония. В ней используется только зелёный чай. Он гораздо лучше, чем чёрный, восполняет потерю воды в организме. Следует уточнить, что все действия в японской бане проходят неспешно и расслабленно.

Тайская паровая сауна (1000–2000 рублей)

Восстановить силы, улучшить самочувствие и запастись жизненной энергией поможет тайская травяная сауна. Одна из особенностей такой сауны заключается в относительно невысокой температуре — максимально до 45 градусов Цельсия.

По продолжительности сеанс занимает 20–30 минут. За это время достигается максимальный эффект от мягкого прогревания в сочетании с ароматным паром целебных трав. Активные фитокомпоненты проникают через кожу и лёгкие в организм, очищая и восстанавливая клетки тела. Но не рекомендуется она людям с повышенной температурой, высоким кровяным давлением и проблемами с сердцем.

Очень хорошо посещать травяную баню и перед массажными процедурами, ведь после неё тело более расслабленное и отлично воспринимает воздействие. Стоит отметить, что далеко не все травы одинаково подходят для использования в банях и саунах. Наиболее полезными являются мята, зверобой, ромашка, чабрец, а также липа, душица и лаванда.