Достаём удочки. Сколько стоит порыбачить в лучших местах России

В России стабильно растёт спрос на платную рыбалку. Однако существует ряд факторов, от которых цена может меняться. О самых лучших рыбных местах расскажем в нашем материале.

Идеальный отдых у каждого свой. Кто-то едет к морю и солнцу, а кто-то любит изучать местные достопримечательности. Но есть те, кто не представляет свой отдых без удочки и крупного улова.

Ахтуба

Ахтуба — это просто мечта любого рыбака. Река богата разнообразными породами рыб. Из мелких представителей речной фауны обычно попадается подлещик, плотва, чехонь, голавль. Среди крупных обитателей — лещ, толстолобик и сазан, который может вырастать до 25 кг.

На побережье реки расположены рыбные базы с пунктом проката спортивного снаряжения, моторных лодок и инвентаря для рыбалки. Стоимость проживания при трёхразовом питании составляет 1500–1900 рублей в сутки. В то же время суточная аренда трёхместного кемпинга будет стоить 2500 рублей. А для того чтобы снять двухэтажный шестиместный коттедж на сутки, клиенту придётся выложить 15 тысяч рублей.

Селигер

Рыбалка на Селигере — ещё одно из самых популярных направлений заядлого рыбака. Там можно поймать щуку, судака, карпа, леща, угря. Улов бывает где-то получше, где-то похуже, но клюёт практически по всему Селигеру.

Селигер тоже богат рыболовными базами и плавотелями. Порыбачить небольшой компанией и насладиться тишиной можно за 600 рублей в сутки с человека. В стоимость проживания входят все необходимые услуги — кухня, телевизор. Гостям также предоставляется бесплатный прокат лодок для рыбалки и посещение бани.

Есть варианты проживания с включённым завтраком. Но такие предложения в основном от элитных рыболовных клубов. Проживание от трёх-пяти дней стоит в среднем 7000–10 000 рублей с человека.

Онежское озеро

Озеро лежит на территории сразу трёх областей — Вологодской, Ленинградской и Республики Карелия. Для рыбака здесь сплошное раздолье. Озеро насчитывает около 50 пород рыбы. Стерлядь, лосось озёрный, форель озёрная и ручьевая, окунь, щука и многие другие.

На рыболовной базе также можно отдохнуть как одному, так и компанией. Снять четырёхместный домик, окна которого выходят непосредственно на озеро, можно от 2500–4000 рублей. Дополнительно предложат сходить в сауну или поохотиться. За отдельную плату можно взять напрокат лодку или катер — 10 000 рублей за восемь часов.

Подмосковье

Порыбачить и провести отлично время можно и недалеко от города. Для этого существуют частные пруды, которые подпитываются чистыми родниковыми водами, что положительно отражается на здоровье и активности рыбы. Там можно выловить карпа, сазана, карася, сома, щуку, форель, осетра.

Порыбачить можно как один день, так и купить путёвку на несколько дней. Её цена — от 1000 до 3000 руб. В стоимость входят проживание и необходимые удобства. Доплачивать придётся за улов. От 400–1500 рублей за пойманный килограмм.

Баренцево море

Баренцево море — идеальное место для морской рыбалки. Благодаря тёплому течению Гольфстрим море не замерзает, поэтому ловить рыбу можно с марта по октябрь. Самый крупный улов будет с марта по конец апреля, когда наблюдаются сезонные миграции трески и мойвы. Помимо этого в Баренцевом море можно встретить зубатку, пикшу, ерша, камбалу, морского окуня, налима, сайду или палтуса.

Рыбалка осуществляется с борта комфортабельного судна, на котором приятнее находиться впятером. Здесь придётся брать рыбный тур на два дня. Правда, цена высокая — от 25 000 рублей с человека. В стоимость входит аренда судна и морских снастей, проживание на борту и работа гидов, которые будут останавливаться в рыбных местах. Самостоятельно надо будет заплатить за перелёт из своего родного города до Мурманска и за питание на борту судна.