Дачные вампиры. Как защититься от комаров

Поездка за город всегда может преподнести неприятные сюрпризы. Кроме ненастной погоды испортить отдых могут и комары. Расскажем, как спастись от неприятных кровососущих.

В тёплое время года комары становятся настоящей проблемой для дачников. Они способны испортить отдых на природе, не дают нормально потрудиться на грядках, спать. После укусов всё тело покрывается красными пятнами. В общем, борьбы с кровососущими не избежал ещё ни один огородник, особенно если участок находится у воды. Рассказываем, какими способами можно от них спастись.

Фумигаторы (200–1700 рублей)

Электрические фумигаторы и прикуриватели являются лидерами в борьбе с насекомыми в закрытых помещениях. Они не издают ощутимого запаха и могут быть достаточно эффективными. В них используется либо специальная пластина, либо гель, который испаряется от нагревания и выделяет в воздух вещества, убивающие комаров. Такие приборы работают от сети.

Основной недостаток этих средств — малый радиус действия. Самые знаменитые марки могут обеспечить безопасность в комнатах не более 12 квадратных метров.

Спирали (100–450 рублей)

Спрессованная древесная мука, пропитанная специальными веществами, помогает защитить себя от атаки насекомых на открытом воздухе. Обычно в упаковке находится десять спиралей и специальная металлическая подставка. Производители уверяют, что одна спираль тлеет от восьми до десяти часов.

В закрытых помещениях спираль лучше не поджигать, так как во время тления она выделяет опасные канцерогены. Не стоит также использовать средство в ветреную погоду. А если хотите избавиться от комаров на большой территории, лучше установите сразу несколько спиралей. Не рекомендуется также устанавливать их на полу — они должны находиться как минимум в 50 см над уровнем земли.

Репелленты (100–500 рублей)

Репелленты изготавливаются в форме крема, жидкости или спрея и наносятся на кожу. Они обладают довольно резким неприятным запахом, зато можно спокойно посидеть на природе пару часов. Это не самый эффективный способ, но куда лучше, чем кормить своей кровью насекомых. Стоит отметить, что они небезопасны для человека. Достаточно высок риск вызвать аллергию или проблемы с дыхательными путями.

Ультразвук (500–4000 рублей)

Это самый современный вариант защиты от зудящих укусов. Существуют компактные приборы, которые отпугивают насекомых звуком, неслышимым человеческим ухом. Некоторые из них рассчитаны на одного человека, вешаются на пояс или кладутся в карман и действуют в двухметровом радиусе.

Другие, подороже и помасштабнее, способны защитить от комаров целую комнату. Третьи, самые дорогостоящие, по заявкам производителей избавят от присутствия кровопийц на площади в 50 метров и подойдут для вечернего отдыха на улице.

Электрические ловушки (600 — 10 000 рублей)

Неплохой способ избавиться от летающих кровопийц — расставить для них ловушки. На улице или в беседке они смогут уменьшить количество насекомых, а в помещении и вовсе избавить от них. Они помогают избавиться от комаров при помощи электротока.

Излучаемое тепло и небольшое количество углекислого газа привлекают к ловушке насекомое. По пути к электрической лампе комару необходимо пролететь через сетку, на которую подаётся электроток. Мощности недостаточно, чтобы нанести вред человеку или животному, но для насекомых ток губителен.

Растения (50–300 рублей)

Несмотря на большое изобилие средств борьбы с комарами, некоторые предпочитают не тратиться и использовать растения. Причём никаких редких цветов для этого отыскивать не придётся: комары не любят мяту, пижму, ботву томатов, гвоздику и полынь.

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