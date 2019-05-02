Садовник на час. Сколько стоит привести участок в порядок

Каждый владелец дачи мечтает иметь ухоженный участок. Но самостоятельно навести красоту, не имея знаний и времени, не каждому под силу. Оптимальное решение — найти садовника или помощника-озеленителя, который профессионально займётся садом.

Вы с нетерпением ждёте выходных, чтобы уехать на дачу и отдохнуть от трудовых будней. Но расслабиться удаётся не всегда: грядки сами себя не вскопают, а газон сам не пострижётся. Городскому жителю некогда следить за садом, поэтому приходится обращаться к профессиональным садовникам.

Для чего он нужен?

Садовник может рассказать вам об особенностях содержания сада, дать практические советы и помочь привести участок в порядок. Пригласить к себе на дачу специалиста можно один раз, например, для стрижки газона или посадки цветов.

Если хотите летом наслаждаться красотой цветущего сада, то садовника можно вызвать и на весенний сезон. В этот период саду нужны повышенное внимание и уход. Садовники на постоянной основе будут регулярно следить за садом и поддерживать его в форме.

Обязанности

Перечень услуг профессиональных садовников довольно широкий. Помимо стрижки газона и уничтожения сорняков они могут провести обрезку декоративных и плодовых деревьев и кустарников. А также привести в порядок запущенные старые деревья, поддерживать красоту живых изгородей, подкармливать растения и подготавливать их к зиме. Стоит отметить, что это далеко не весь спектр услуг, которыми занимаются садовые специалисты.

Платим и наслаждаемся

Разумеется работа садовника — услуга не такая уж и дешёвая. Например, вызвать его один раз на дачу в 20 километрах от МКАД стоит 3000–5000 рублей. В пределах 20–50 километров цена услуги возрастает от 5000 до 7000 рублей.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников стоит 60 рублей за год жизни. То есть привести в порядок 15-летнее дерево будет стоить 900 рублей. Стрижка живой изгороди зависит от высоты и вида растения: до 1,5 метра — 250 руб., 1,5–2,5 метра — 500 руб., а от 2,5 до 4,5 метра — 950 рублей.

Покосить один раз траву высотой 19 сантиметров на участке пять соток будет стоить от 8000 рублей. На десяти сотках и при высоте травы от 20–29 сантиметров цена услуги вырастает в несколько раз — от 15 000 рублей.

Со специалистом можно договориться и на месяц по индивидуальному договору. Стоимость сервисного обслуживания сада (четыре раза в месяц) на площади пять-десять соток в ближайшем Подмосковье — 40 000 рублей. Ну а если ваша дача находится в 20–50 километрах от города, цена будет на 6000 рублей дороже.

Уход за участком 30 соток в ближайшем Подмосковье четыре раза в месяц — 66 000 рублей, за участком 45 соток — 85 000 рублей.