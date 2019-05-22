Таксисты-аферисты. Как водители обманывают агрегаторы при устройстве на работу

Водитель напал на пассажира, обманул, ограбил, вёл себя неадекватно — жалобы на поведение таксистов звучат всё чаще. Разгневанные клиенты пишут жалобы и негодуют, как таких людей вообще допустили до работы. Лайф узнал, по каким критериям нанимают таксистов и как недобросовестные водители обманывают при устройстве на работу.

— Решила поехать как-то раз с работы домой на такси. Заказала машину через "Яндекс". Когда выехали на "трёшку", а время было около десяти часов вечера, водитель включил на планшете сериал. Первые три минуты я думала, что это "всё для клиента". Оказалось, нет. При оживлённом движении он умудрялся затаивать свой взгляд на мониторе. После двух замечаний водитель со словами "мне это не мешает" всё же выключил гаджет, — вспоминает Екатерина историю одной своей поездки.

Постоянно появляются новости о том, что таксисты употребляют наркотики прямо во время поездки с клиентом. Аварии, насилие, домогательства с участием водителей популярных агрегаторов происходят с пугающей регулярностью.

Как набирают водителей в такси

Рекрутер таксистов компании официального онлайн-трудоустройства Workle Геннадий Черкашин рассказал, что обычно кандидатов ищут на стандартных досках объявления и сайтах по поиску работы типа HeadHunter, "Авито", "Юла". Но иногда работодатели обращают внимание даже на объявления на остановках.

— Через Workle рекрутеры подбирают людей в "Яндекс.Такси". Первый этап — телефонное собеседование или онлайн-чат. Мы отбираем кандидатов, которые подходят сервису (стаж минимум три года, наличие автомобиля или готовность его арендовать), — поделился с Лайфом Геннадий Черкашин.

Если кандидат устраивает по всем параметрам, рекрутеры отдают заявку на модерацию или лично встречают его в таксопарке (если человек из того же города, что и сам рекрутер). Проверить "адекватность" потенциального кандидата онлайн невозможно, поэтому часто они обманывают рекрутеров.

Как водители обманывают при устройстве на работу

Часто, как отмечает Геннадий Черкашин, будущие таксисты накручивают опыт работы и стаж вождения. А иногда и вообще подделывают документы. У "Яндекс.Такси", например, есть фотоконтроль. То есть водитель должен предоставить фотоотчёт о состоянии своего автомобиля и подтвердить наличие документов. Но многие приводят в порядок своё авто с помощью фотошопа, а заодно меняют цифры и печати в удостоверениях.

— Так в сервис и попадают или непрофессионалы, или неадекватные водители. Говорят вроде бы честно, всё, как прописано в требованиях к водителям. О том, что удостоверение было выдано полгода назад, а значит, о стаже в три года нет и речи, выясняется уже при аренде машины. Позже может оказаться, что человек за рулём недавно или права у него не российские, а, скажем, туркменские, — рассказывает эксперт.