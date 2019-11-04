Начальник поставил эксперимент с 5-часовым рабочим днём, и вот что вышло

У работников фирмы остались всё те же задачи. Впрочем, как и зарплаты. Зато теперь они уходят домой в час дня.

Когда в конце 2017 года Лассе Райнганс купил консалтинговую фирму, он сразу начал её менять. Для начала он переименовал её в Rheingans Digital Enabler. Затем пошли изменения, в которые некоторым работникам верилось с трудом. В качестве эксперимента бизнесмен из Билефельда, Германия, сократил рабочий день с восьми до пяти часов.

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Как только решение вступило в силу, компания начала работать по пятичасовому рабочему графику. И, несмотря на то что времени на работу стало меньше, Райнганс ничуть не изменил недельных нагрузок и потребовал, чтобы отчётные результаты фирмы по-прежнему оставались на уровне.

И, хоть это может показаться удивительным, эффективность действительно не изменилась. Прошло уже почти два года, и фирма до сих пор работает по этому графику. Райнганс утверждает, что это стало возможным благодаря тому, что в компании избавились от отвлекающих факторов. Никаких соцсетей и "светских бесед у кулера", телефоны на рабочем месте доставать также нельзя. Время на некоторые рабочие процессы тоже ограничили: электронную почту теперь можно проверять лишь два раза в день, а все встречи и переговоры длятся не больше 15 минут.

Конечно, перейти было нелегко. Помимо того что теперь работникам всегда приходится работать в условиях жёстких дедлайнов, им было трудно привыкнуть к тому, что переписываться с друзьями и родственниками уже не получится. Но некоторые нашли в этом и плюсы.

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