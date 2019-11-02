Слишком тяжёлый люкс. Как владельцы собак и кошек мучают их ВИП-сервисом

В столице и крупных городах процветает бизнес ВИП-услуг для животных — их женят, отмечают праздники и юбилеи. Но зоопсихологи утверждают, что эти недешёвые услуги сказываются на продолжении жизни питомцев.

Особую популярность в последнее время набирают гостиницы для животных. Питомцы пребывают там в полном комфорте. Однако от клиентов поступает множество и других весьма необычных запросов.

Основатель сети отелей и груминг-салонов для питомцев Маргарита Никитина рассказала, что от клиентов поступают весьма необычные запросы. Одной из распространённых услуг стал маникюр для кошек стоимостью 800–1200 рублей.

Ещё одна востребованная услуга — организация свадеб для собак и кошек, которые длятся максимум 20 минут, но на их подготовку уходит около недели.

— За это время мы нашли и подготовили костюмы для жениха и невесты. Заказали торт, украшения, живые цветы, лепестки роз и многое другое. Кошачьи свадьбы пока набирают популярность только в Москве. Цены начинаются от 15 тыс. рублей, — рассказала Никитина.

По её словам, только аренда костюма и платья стоит от 10 тыс. рублей.

Запросы от владельцев котов поступают не только свадебные. Они хотят отмечать их дни рождения с тортом из корма, свечами и шарами. Котам преподносят подарки в виде любимых консервов, украшений с бриллиантами или игрушки.

— Был запрос на купание кота 19 января в проруби, пока его владелец отдыхал в южной стране, — вспоминает Маргарита. — Мы отказали, ссылаясь на закон о защите животных. Владелец отнёсся с пониманием.

В одну из московских зоогостиниц поступил запрос на доживание и кремацию. Хозяин, проведя бок о бок с питомцем более 15 лет, не смог наблюдать его последний месяц жизни. Около месяца котик доживал в отеле в Москве, далее — по договору со сторонней организацией — провели кремацию питомца. После чего скорбящий хозяин получил именную урну с прахом пушистого друга.

Вердикт психологов

Специалисты считают, что подобная возня вокруг животных не приносит ничего хорошего как владельцу, так и самому питомцу.

— Организация мероприятий любимому питомцу — это компенсация неудач в личной жизни. С животным ты дофантазируешь, в том числе и его благодарность, — объясняет психолог Ольга Меженина.

По её словам, часто такие хозяева — дети в душе, которые не доиграли в детстве. Так взрослый человек очеловечивает питомца, как когда-то кукол.

— По разным причинам владелец питомца не может устроить такой праздник себе, — говорит психолог. — Он устраивает его любимцу и так проживает свои мечты.

Люди, которые уходят от социальной ответственности, часто с головой ныряют в виртуальный мир. Жизнь домашних животных можно сравнить с компьютерной игрой, в которую её владелец с увлечением играет, с удовольствием усложняя правила.

Как говорит зоопсихолог Андрей Неуронов, примерно только пяти процентам питомцев может нравиться повышенное внимание.

— Остальные большую часть времени терпят и никакого удовольствия не испытывают, особенно кошки, — уточняет специалист.

Зоопсихолог объясняет, что животному полезны только стрижки. Всё остальное — эгоизм хозяина, который тешит своё тщеславие. По его словам, любое состояние стресса негативно влияет на психику животных.

Принуждение не ведёт ни к чему хорошему. Тем более если это часто повторяется. У животного могут появиться неврозы, заболевания, которые могут проявиться внешне, что, безусловно, сокращает жизнь вашему любимцу.