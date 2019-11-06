Красная карточка бизнесу футболистов? К братьям Березуцким пришли налоговики

Торговля спорттоварами братьев-футболистов Березуцких, похоже, трещит по швам. У большинства компаний группы арестованы счета, из трёх магазинов спорттоваров остался только один. Логистическая "дочка" группы уже ликвидируется налоговиками. Могут начать беспокоиться банки-кредиторы: компания Березуцких кредитуется, в частности, под залог товаров в обороте.

Братья-близнецы Василий и Алексей Березуцкие в 2009 году основали "Премьер футбол групп" и одноимённый экипировочный центр. Им, а также другому известному экс-футболисту сборной России, Владимиру Габулову, принадлежит по 18% в холдинге, ежегодный оборот которого превышает 300 млн рублей.

В августе — октябре 2019 года по инициативе Федеральной налоговой службы у ключевой структуры группы — ООО "ПФГ" — заблокировали четыре банковских счёта. Также у дочерних компаний холдинга арестовано в общей сложности пять счетов. Одна из "дочек", фирма "ПФ логистик", находится в процессе ликвидации по инициативе ФНС. Стандартная причина блокировки счетов при отсутствии видимых арбитражных или прочих разбирательств с контрагентами — долги по налогам и сборам в бюджет РФ.

Член "Палаты налоговых консультантов" Светлана Оганджанянц рассказала Лайфу, что полная блокировка счёта происходит только в случае несдачи налоговой отчётности.

— В этом случае компания нормально функционировать не может. После сдачи недостающей отчётности счёт открывается. Неполная блокировка счёта происходит в случаях неисполнения требования об уплате недоимки либо при выявлении недоимки выездной проверкой. Счёт блокируется только на сумму недоимки. В этом случае компания вполне себе может работать. После уплаты недоимки счёт открывается, — пояснила эксперт. — Естественно, наличие блокировки на счёте не способствует укреплению репутации компании у банков и контрагентов. Поэтому компании, которые хотят работать, стремятся блокировок избежать, а если такое случается, то быстро решают вопрос с налоговой. Процедура снятия блокировки отлажена и известна любому грамотному юристу и бухгалтеру.

Изначально "ПФГ" владело одним магазином в Москве на Таганской. А в феврале 2011 года футболисты вместе с ФК "Зенит" открыли экипировочный центр на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, который стал одним из крупнейших подобных магазинов в Европе (площадь — 1 тыс. кв. м). Сначала клуб и Березуцкие были равноправными партнёрами в деле, но в 2015 году "Зенит" выкупил долю братьев.

Однако у "Зенита" остался долг перед бывшими партнёрами (по девяти договорам займа в 16 млн рублей и ещё проценты на 1 млн), который футболисты решили ( https://life.ru/911190 ) в 2016 году выбить через суд. Но очень скоро владельцы "ПФГ" потеряли интерес к судебному процессу. Петербургский арбитраж так и написал в постановлении, что представители истца на судебные заседания стабильно не приходили и, видимо, не заинтересованы в исходе дела.

Березуцкие также развивали свой бизнес в Казани. В 2013 году вместе с местным клубом "Рубин" они открыли магазин атрибутики и спортивной экипировки на территории Восточной трибуны Центрального стадиона. В планы клуба и "ПФГ" входило создание целой сети подобных центров и открытие точек по всей Казани, в том числе в Международном аэропорту города. Но что-то пошло не так, и упоминание о казанском магазине исчезло с официального сайта компании в сентябре 2016 года — магазин закрылся.

Сейчас у братьев-футболистов работает один экипировочный центр в Москве. Несмотря на финансовые трудности, на страницах магазина в соцсетях нет признаков проблем. Каждый день в официальной группе "Премьер футбола" в сети "ВКонтакте", в которой состоит 23,5 тысячи человек, обновляется контент, рекламируются товары. Под залог этих товаров (бутсы, мячи, шапки и проч.) в обороте "ПФГ" берёт кредиты для своей работы. В первый раз это произошло в июле 2017 года. По данным базы "Контур. Фокус", тогда предприниматели оформили кредит в "Росевробанке" на год и выплатили его в срок. Второй заём они взяли в январе 2019 года в "Совкомбанке".

Полной финотчётности "ПФГ" в базах анализа контрагентов нет, но есть поверхностные данные: в 2018 году доход компании составил 385,4 млн рублей, а расходы — 366,9 млн рублей. При этом на конец 2017 года у компании была задолженность в 112,3 тыс. рублей. 9 октября на компанию завели исполнительное производство из-за непогашенной налоговой недоимки — 1551 рубль.

Проблемы "ПФГ" могут быть связаны с общей экономической ситуацией и со спадом на рынке спорттоваров. Партнёр компании "НЭО центр" Игорь Мытник рассказал Лайфу, что среди причин, ограничивающих развитие рынка, — низкие темпы роста доходов населения и демографический кризис.

Гендиректор "Премьер футбол групп" Олег Немытов не смог пояснить нам, как компания работает в условиях блокады со стороны ФНС и как она расплачивается с поставщиками и принимает платежи. Немытов сообщил, что ему ничего не известно о блокировке счетов.

— В первый раз об этом слышу от вас. У компании всё хорошо, — заявил Немытов, попросив прислать документы по теме.