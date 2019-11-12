Кровь и сливки. Как русские олигархи стали "наркобаронами" в США

Режиссер и сценарист Антон Коваленко — о том, что связывает НТВ, США, российский молочный бизнес и легализированные наркотики.

Первое, на что обращаешь внимание, когда приезжаешь из России в Америку, — это вездесущий запах марихуаны на улицах городов. Легализация марихуаны в США набрала серьёзные обороты, хотя происходит она спокойно и поэтапно. Каждый штат постепенно устанавливает собственные правила и стандарты лицензирования. Например, медицинская марихуана разрешена в 33 штатах, в то время как рекреационная (травка для персонального приятного времяпровождения) — только в десяти, включая Орегон, Вашингтон и Калифорнию.

Чёрный рынок марихуаны в США всё ещё заметно богаче легального — его оборот составляет $75 млрд против $14 млрд соответственно. Динамика роста уже говорит о том, что через два года легальный рынок каннабиса вырастет до $20 млрд. Для сравнения приведу цифры: в 2014 году он составлял $4,6 млрд, в 2015-м — $5,7 млрд, в 2016-м — $7,18 млрд, а к 2020 году цифра может дойти до $22 млрд.

Стоит отметить, что легализация наркотика показала некоторые результаты: частично снизилась преступность в городах. Это подтверждено полицейской статистикой, но рынок марихуаны — это отрасль, которая в любом случае корнями уходит в криминальное подполье, и та же "рекреационная марихуана", которая до сих пор вне закона в некоторых штатах, делает невозможным привлечение в этот рынок легальных инвесторов или банков.

Поэтому ввод и использование кредитных карт и других традиционных инструментов ведения бизнеса для работы пока невозможны, и неясно, когда эта ситуация изменится. Но бизнес, несмотря на это, набирает силу и, по прогнозам специалистов, собирается обогнать по своим объёмам даже святой для всех американских сердец бюджет NFL (Национальной футбольной лиги). Ни для кого не секрет, что по наркотическому воздействию и зависимости у американцев футбол не уступает марихуане.

А теперь самое интересное. Кто же стоит за этим пока полулегальным наркобизнесом? Кто, в отличие от классического финансового бизнеса, готов закрыть глаза на торговлю товаром, связанным с человеческой наркозависимостью, в то время когда многие американские инвесторы считают подобные инвестиции моветоном. Кто является самым крупным игроком на этом рынке?

Ирония в том, что мировой рынок легальной марихуаны монополизируют русские олигархи и фамилии их достаточно известны нашим гражданам. Например, это бывший генеральный директор телекомпании НТВ Борис Йордан, который, немного поменяв направление своих религиозных принципов, а ведь он имеет пару серьёзных духовных орденов от РПЦ, например орден преподобного Серафима Саровского и орден Великого князя Владимира, начал активно действовать и на сегодняшний день подтвердил серьёзность своих намерений ошеломительной "портлендской сделкой" за миллиард долларов, о которой писали все СМИ. Эта сделка стала крупнейшим в истории приобретением легализованной марихуаны в Соединённых Штатах.

Поддержку Йордану оказывает Андрей Блох — король российского молочного рынка. Блох имеет гражданство США, но живёт в Москве. Ему принадлежит 28% акций совместного бизнеса, в то время как Йордан контролирует 31%. Занятно, но почти каждой третьей компанией в сфере медицинского каннабиса владеют русские бизнесмены. Прямо сюжет для какого-нибудь дерзкого сериала на НТВ, вы не находите?

Известно, что компания Блоха и Йордана станет крупнейшей на рынке каннабиса с доступом к 177 миллионам потенциальных наркозависимых клиентов. Повлияет ли это на рост продаж продуктов питания? Ведь ни для кого не секрет, что после хорошего косячка пробирает на плотный перекус. Вот такие печеньки с молочком, господа.

А пока в России Госдума РФ рассматривает закон о выращивании марихуаны в медицинских целях, законопроекту предстоит пройти одобрение в Совете Федерации и получить подпись главы государства. Остаётся надеяться, что хотя бы главы других телеканалов не станут во главе "наркосиндиката". Но теперь я ничему не удивляюсь.