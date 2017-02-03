В правительстве пожалели производителей палёной водки

Чиновники не поддержали ужесточение наказания за производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Это следует из письма Минюста в МВД (письмо есть в распоряжении Лайфа).

В последние месяцы тема алкогольных суррогатов стала одной из самых обсуждаемых в правительстве. Острейшей проблемой остаётся вопрос поддельной алкогольной продукции. Например, 29 января в Омской области полицейские арестовали семь человек, продававших контрафактный алкоголь под видом водки премиум-класса. При этом было изъято 10 тысяч бутылок с этикетками известных брендов. Как показала экспертиза, внутри содержались опасные токсичные вещества, которые могли вызвать отравление.

Крупные партии контрафактного алкоголя оперативники находят с пугающей регулярностью. Организаторам торговли грозит 238-я статья Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой — штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

Депутаты во главе с Сергеем Мироновым решили, что этого недостаточно, и предложили наказание ужесточить.

— С целью реализации данной инициативы предлагается ввести новую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно статью 238.1, предусматривающую специальный состав за указанные преступления, — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Эта статья (в предложенном законопроекте) предусматривает максимальное наказание для производителей и продавцов контрафакта в виде штрафа до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок до 20 лет. Меры действительно жёсткие. Впрочем, в правительстве идею депутатов не поддержали.

— Правительством Российской Федерации ранее рассматривался и не был поддержан в представленной редакции проект федерального закона № 673464-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части ужесточения наказания за производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", имеющий аналогичный предмет правового регулирования (официальный отзыв от 9 октября 2014 г. № 6741п-Ш 1). Замечания Правительства Российской Федерации, высказанные в вышеназванном официальном отзыве, в законопроекте не учтены, — гласит официальный отзыв правительства.

И сейчас ответственность по статье 238 достаточно серьёзная, а контрафакт как производили, так и производят. И во многом это производство поощряют сами потребители, полагает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

— В первую очередь надо смотреть на цену: если бутылка стоит значительно дешевле, чем обычно в рознице, то это повод насторожиться. Производить поддельный алкоголь будут продолжать, пока на него есть спрос. А у нас люди хотят сэкономить и при этом похвастаться дорогой бутылкой на столе. Например, в Новокузнецке фальсификатом отравились владелец кафе и его друзья. А ведь небедный человек был, но захотел сэкономить. Люди с таким мышлением и становятся клиентами торговцев подделками. Это очень выгодный бизнес. Только повышением штрафов проблему не решить, — отметил Дробиз.

Напомним, что в конце декабря 2016 года более 70 человек отравились парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске.