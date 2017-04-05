Индекс пломбы. Где дешевле всего лечить зубы?

Лайф составил "индекс пломбы", который показывает самые выгодные для кошелька направления стоматологического туризма России и стран СНГ.

В конце марта в Волгоградской области всерьёз обсуждался вопрос развития внутрирегионального бизнеса. Местные предприниматели решили, что одним из драйверов развития области должен стать туризм. Причём новыми центрами притяжения станут стоматологические клиники. В Волгограде решили, что их город тоже может быть интересен москвичам, желающим подлечить зубы. К тому же опыт стоматологического туризма в городе уже есть. Туристы приезжают за новыми пломбами и коронками, а заодно поднимают местные гостиничный и ресторанный бизнесы, посещают достопримечательности.

Тем не менее Волгограду пока ещё далеко до таких популярных центров зубного туризма, как Рязань и Тверь. Просто за счёт расстояния они традиционно пользуются самой большой популярностью у стоматологических путешественников из Москвы. Этот вояж обходится жителям столицы как минимум в два раза дешевле посещения столичных клиник. К примеру, установка пломбы в Москве стоит в среднем 2,38 тыс. рублей, а в Рязани аналогичная обойдётся в 1,27 тыс. Кстати, в Москве ещё не самые высокие цены. Согласно подсчётам Лайфа (на основе базы zoon.ru), самая дорогая постановка пломбы первого класса из композитного светоотверждаемого материала в Петербурге. Такая услуга стоит в Северной столице 2,6 тыс рублей. В этом отношении у Волгограда есть шанс выиграть в цене — тут пломба обойдётся в 1 тыс. При этом самые низкие цены в Воронеже. Там процедура в среднем обходится всего в 563 рубля.

Из Лондона в Урюпинск

Впрочем, для дальнейшего развития стоматологического туризма в России одних москвичей мало. Нужно привлекать иностранных туристов, но сейчас на этой ниве появился серьёзный конкурент — Украина. Как показывают наблюдения украинских стоматологов, спрос на стоматологические туры среди иностранцев растёт на 30% в месяц. При этом цены "незалежных" дантистов в среднем на 70% ниже, чем, например, в Великобритании. К такому выводу пришли аналитики британского портала Visitrussia.org.uk.

К тому же европейцы охотно едут на лечение в Минск и даже в Алматы. В столицу Белоруссии — в основном из-за недолгого перелёта, а в главный город Казахстана — из-за цены на лечение: пломба там обойдётся всего в 864 рубля в переводе с местной валюты. В том же Киеве это будет стоить порядка 1,15 тыс. Но добираться туда для европейца всё же дешевле.

— Украина привлекательна для европейцев в первую очередь потому, что разрешила гражданам ЕС безвизовый въезд, а для поездки в Россию нужна виза, — рассказывает Лайфу директор агентства "Дента-Тур" (организует стоматологические туры) Илья Хинский. — В этом отношении у них большое конкурентное преимущество, так как люди вообще не любят оформлять визы и при прочих равных условиях поедут скорее на Украину, чем к нам в Волгоград и даже в Рязань, чей университет известен своим сильным стоматологическим факультетом.

Но у Рязани есть и другие минусы для иностранцев — надо ехать от Москвы, так как нет аэропорта с прямыми рейсами из дальнего зарубежья. "В то же время уровень стоматологии в России всё-таки выше, чем на Украине", утверждает эксперт. Сейчас работает много выпускников 90-х, а в те годы в наших вузах была лучше материальная база, чем на Украине и в Белоруссии.

Остались без зубов

Как бы то ни было, в конечном итоге выходит, что иностранцы к российским стоматологам пока не рвутся, но зато сами россияне отправляются в заграничные зубные туры. К примеру, жители Дальнего Востока уже давно облюбовали Китай.

"Встреча на территории РФ, сопровождение до гостиницы, услуги переводчика, бронирование номера и проживание в комфортабельной гостинице, экскурсии по городу," — вот основной перечень услуг компании Chinazub.ru.

Фактически турист культурно отдыхает, а заодно и зубы подлечивает. И всё это может стоить в два раза дешевле, чем лечение дома.

— В Китае привлекают и близость, и отсутствие проблем с визами, и то, что оказывают весь спектр услуг, — рассказывает Ирина Волкова из Хабаровска. — У мужа был серьёзный дефект челюсти. Наши стоматологи не взялись за работу, а в Китае всё сделали за три недели. Однажды даже в Москву ездили в гости, а заодно и зуб подлечить, но если просто так ехать, то это золотое удовольствие.

Впрочем, пока одни москвичи едут в города, где можно сэкономить на стоматологии, многие россияне действительно отправляются на "экскурсию" в столичные клиники. К примеру, стоматологическим туризмом занимается московская клиника "32 дент". Встречают гостей, помогают с билетами, размещением и досугом. Как уверяют в клинике, большинство стоматологических туристов у них из небольших городов, относительно недалёких к столице, где просто невозможно сделать определённые процедуры. К примеру, нет трансплантологии.

— В России проблема в том, что ситуация с клиниками и врачами неоднородна, — поясняет Илья Хинский. — В одних городах, таких как Рязань, сильная стоматологическая школа, в других — нет. Пока сохраняется такая ситуация, будет и стоматологическая миграция.