Камни и сироп. Власти дополнили стоп-список веществ для курения

Вопрос приравнивания модных сейчас вейпов и кальянов к традиционным сигаретам стоит давно. Однако введению ограничительных мер в отношении любителей попарить в общественных местах мешает слишком общая терминология. Но, судя по всему, этот вопрос уже в ближайшее время будет решён. Как узнал Лайф, в правительстве уже рассматривают законопроект, дополненный такими понятиями, как "курительный камень" и "сироп". Слова эти для кальянно-вейперской тусовки пока неизвестные. Вот только вещества под ними скрываются более чем знакомые...

В столичных кальянных всё чаще можно услышать вопрос: "А у вас есть курительные камни?" О необычной новинке слышали многие, но мало кто знает, что это такое. Тем временем курительные камни привлекли внимание депутатов Госдумы Николая Герасименко и Марата Бариева. Они подготовили поправки к закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

В распоряжении Лайфа оказалось письмо аппарата правительства в профильные министерства. Свои отзывы на инициативу они должны будут предоставить не позднее 12 апреля. Документ отправлен в Минздрав, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорт, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минюст и Роспотребнадзор.

Одним из наиболее интересных моментов в законопроекте является своего рода "законодательный новояз". Это первый подобный документ, в котором даётся чёткое определение таким понятиям, как "курительный камень" или "сироп". Всё это делается для исключения разночтений в вопросах распространения сигаретных ограничительных мер на "безопасные" в сознании многих людей кальяны и вейпы.

— Курительный камень — бестабачное курительное изделие, представляющее собой безникотиновый пористый продукт минерального происхождения, способный впитывать в себя ароматический сироп — вязкую маслянистую жидкость на основе глицерина, растительных экстрактов, растворителей и ароматизаторов, — гласит законопроект.

В документе также поясняется, что "курительный сироп — бестабачное курительное изделие, представляющее собой безникотиновую вязкую масляную жидкость на основе глицерина, растительных экстрактов, растворителей и ароматизаторов". Теперь так предлагается называть известную каждому вейперу и даже невейперу жижу, которой заправляется аппарат для парения.

Ранее понятие бестабачных курительных средств было одно. И оно не включало в себя все свойства, присущие камням и сиропам.

— Бестабачная курительная смесь — бестабачное курительное изделие, представляющее собой безникотиновую курительную смесь, фруктовый курительный коктейль и их аналоги, изготовленное на основе натуральных пищевых волокон, без добавления листьев табака и иных компонентов табака, содержащее ряд пищевых продуктов природного происхождения (мёд, патока, мякоть свёклы, сердцевина тростника и др.), пропитываемые спиртом-глицерином, а также консервантами и натуральными (искусственными) ароматизаторами, — поясняется в законопроекте.

Таким образом, пропитка из спирта-глицерина и консервантов с натуральными или искусственными ароматизаторами упоминалась лишь вскользь. Она была одним из компонентов бестабачной курительной смеси, не полноправным объектом рассмотрения.

Все эти три субстанции объединяет одно: они относятся к бестабачным курительным изделиям. Фактически курительные камни — это для кальяна то же самое, что и безникотиновая жижа для вейпа. Щадящий вариант, нередко создающий у потребителей иллюзию безопасности. Но именно поэтому об этой новинке не знают даже многие заядлые кальянщики. Как говорится, вкус и эффект "не тот".

При этом ключевая идея законопроекта — приравнять вейп и кальяны к сигаретам и распространить на них те же запреты. Дело в том, что сейчас их можно употреблять практически везде где угодно, в том числе и детям. Прямого запрета нет. Чтобы исправить этот пробел в законодательстве, депутаты начали с определения ключевых компонентов кальянов и вейпов. Пока нет определения, нельзя и сформулировать запрет.

— Меры правильные, — считает врач-нарколог Александр Гринёв. — И хорошо, что сейчас обратили внимание на курительные камни. На первый взгляд они кажутся ещё более безобидными, чем вейп. Но это очередная уловка кальянщиков. Попытка сделать якобы безопасный кальян. На самом деле дышать паром — а по сути дымом — вредно в любом случае. К тому же у молодёжи создаётся иллюзия, что кальян не опасен. Другое дело, что аналогичные ограничения на кальяны и вейпы обсуждаются уже достаточно давно и непонятно, зачем нужно несколько законопроектов на одну и ту же тему.