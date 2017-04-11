Жижа поможет в борьбе с сигаретами: Минпромторг вступился за вейперов

В Минпромторге считают, что бестабачные курительные изделия не надо приравнивать к сигаретам. Ведомство не поддержало соответствующие поправки к закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Официальный отзыв ведомства на документ оказался в распоряжении Лайфа. Если поправки не будут приняты, то в свободной продаже останутся курительные камни, смеси и сиропы, которые в вейп-тусовке известны как жижа.

Весь прошлый год чиновники решали давно наболевший вопрос — как урегулировать продажу вейпов и кальянов. Предлагалось, в частности, просто приравнять их к обычным сигаретам. Со всеми вытекающими из этого запретами и ограничениями. Но, как оказалось, введению ограничительных мер в отношении любителей "попарить" в общественных местах мешает слишком общая терминология.

Теперь чиновники пытаются исправить этот пробел в законодательстве. Как стало известно Лайфу, в правительстве уже рассматривают законопроект депутатов Госдумы Николая Герасименко и Марата Бариева, дополненный такими понятиями, как "курительный камень" и "курительный сироп". Что касается последнего словосочетания, таким образом предлагается обозначать известную всем вейперам жижу.

В Минпромторге идею депутатов не поддержали. В ведомстве считают, что оборот бестабачных и табачных курительных изделий нужно регулировать отдельно. В министерстве отметили, что они поддерживают идею ограничений на продажу бестабачных курительных изделий несовершеннолетним. А вот с другими ограничениями считают нужным не спешить. Речь идёт, в частности, об ограничении мест для парения по тому же принципу, как ограничиваются места для курения.

— Предлагаемые к закреплению нормы запретительного характера должны быть соразмерны необходимой степени защиты здоровья населения на основании результатов детального исследования компонентов, входящих в состав бестабачных курительных изделий, — гласит отзыв Минпромторга. — Также считаем необходимым учитывать потенциал использования такой продукции в целях снижения уровня курения традиционных табачных изделий. В данной связи предлагается рассмотреть возможность разработки отдельного проекта федерального закона, направленного на урегулирование отношений, связанных с использованием бестабачных курительных изделий.

Напомним, в законопроекте даётся целый ряд новых определений. В частности, к бестабачным курительным изделиям относятся курительный камень и курительный сироп.

— Курительный камень — бестабачное курительное изделие, представляющее собой безникотиновый пористый продукт минерального происхождения, способный впитывать в себя ароматический сироп — вязкую маслянистую жидкость на основе глицерина, растительных экстрактов, растворителей и ароматизаторов, — гласит законопроект.

В свою очередь, про курительный сироп говорится так: "Бестабачное курительное изделие, представляющее собой безникотиновую вязкую масляную жидкость на основе глицерина, растительных экстрактов, растворителей и ароматизаторов". Так предлагается называть "жижу", которой заправляется вейп.

— Хорошо, что сейчас обратили внимание на курительные камни,— считает врач-нарколог Александр Гринёв. — Вроде бы безобидная вещь, на первый взгляд. Но это очередной миф о безопасном дыме, как и миф о безвредном вейпе. Дети и подростки ни в коем случае не должны этим дышать и ограничения на продажу для них должны быть обязательны. Но я бы не стал на месте министерства говорить о потенциале для замены кальяном на камнях никотиновых аналогов. Если у человека есть зависимость от никотина, то на пар он не перейдёт.