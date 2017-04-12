Ловцы крыс и хранители могил: Самые востребованные фрилансеры

Крупнейший российский онлайн-сервис бытовых услуг УоuDo.com подготовил для Лайфа рейтинг самых востребованных и доходных профессий на фрилансе. Результаты по ряду пунктов оказались весьма примечательными...

Покрасить яйца, испечь кулич, убраться на кладбище — это далеко не полный перечень услуг, спрос на которые резко вырос перед Пасхой. Сейчас всё больше россиян стараются следовать традициям, но у многих не хватает времени и сил. Зато эту работу с энтузиазмом выполняют фрилансеры, которые в последнее время активно осваивают новые специализации.

— Сейчас у фрилансеров появилась новая профессия, которая не входит ни в одну из привычных категорий — это личный помощник, — рассказывает специалист по коммуникациям онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com Анастасия Дементьева. — Они помогают решать разного рода бытовые проблемы — посидеть с котом во время отпуска, занять место на парковке или очередь в детский сад, написать маршрут путешествия или прибраться на могиле родственника. Что касается последнего, то такие заказы чаще появляются перед Пасхой или другими религиозными праздниками.

Помимо уборки могил, перед грядущей Пасхой YouDo.com регистрирует всплеск числа заказов на покраску яиц, изготовление куличей и не только:

Кстати, во фрилансе прослеживаются те же тенденции, что на прошлой неделе озвучил Минтруд. В ведомстве составили рейтинг самых востребованных профессий. Как оказалось, больше всего работодатели заинтересованы в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и некоторых гуманитарных областях. Высокий спрос при этом сохраняется на работников сферы образования, здравоохранения, науки и культуры. А вот без работы чаще всего остаются бизнесмены, административные работники и руководители.

На своём месте

Сейчас исполнители стараются найти свою нишу. При этом специфические задачи стоят дороже. К примеру, уборка могилы примерно на десять процентов дороже уборки в квартире. Больше удастся получить и на очистке дачного дома от нашествия крыс или садового участка перед началось сезона. Некоторые клинеры начинают специализироваться на уборке после ремонта.

— Два года я занималась на фрилансе обычными уборками, но потом стала сотрудничать только со строительными компаниями, — вспоминает профессиональный клинер Марина. — Когда они начали давать большие объекты, то, чтобы выполнять заказы, мне нужно было привлекать людей. Дальше — больше. Открыла ИП, чтобы самой заключать договора с заказчиками. Сейчас у меня в штате 30 человек. Но когда объём работы увеличивается, я сама привлекаю фрилансеров.

Чтобы увеличить доход, достаточно освоить новые компетенции. Например, одной из самых перспективных в ближайшем будущем считается профессия курьера на авто. Личный транспорт позволяет увеличить доход почти в два раза.

— Когда я работал обычным курьером и брал заказы по 500 рублей, то больше 20 тысяч в месяц зарабатывать не удавалось, — вспоминает Михаил. — После того, как в начале года пересел на машину, стал зарабатывать 40 и даже больше. Просто и заказы дороже, и времени на доставку стал тратить меньше. К тому же я ещё учусь в университете и не могу работать целый день. А если ездишь без машины, то за день банально устаёшь, много не набегаешь.

В будни популярна доставка документов, еды в офис, часто просят купить и привезти какой-либо товар. По выходным заказывают еду из "Макдоналдса", попкорн, букеты, торты, пирожные и доставку товаров из IKEA.

Дело будущего

Больше всех, не случайно, зарабатывают мастера по ремонту и программисты. Дело в том, что сейчас эти профессии стали часто пересекаться. Просто к виртуальным помощникам всё чаще стали обращаться люди, желающие сделать ремонт. И спрос будет только расти.

— Если для программистов, графических дизайнеров и верстальщиков работа есть круглый год, то задания по созданию дизайн-проектов квартир, домов, дач наиболее популярны сейчас — перед строительным сезоном, — поясняет Анастасия Дементьева. — Услуги райтеров, расшифровка, работы с таблицами и другие виртуальные задания пока встречаются достаточно часто, но ближе к лету их станет меньше, поскольку начнётся сезон отпусков.

Среди перспективных профессий — автомастер по вызову. Выбор услуг велик. Можно оказывать простую помощь на дороге — вытаскивать застрявшие в поле автомобили, заряжать севшие в дороге аккумуляторы, а можно найти для себя специализацию и со временем построить на этом бизнес.

— Я занимаюсь выездной диагностикой перед покупкой автомобиля,— рассказывает Дмитрий. — Читаю коды ошибок, проверяю состояние кузова, провожу комплексный осмотр и помогаю принять решение, стоит ли тратить деньги на машину. Если требуется помощь на дороге, то беру порядка трёх тысяч.

Хороший прогноз для роста и у категории "Репетиторы". Дело в том, что родители предпочитают нанимать для детей личных педагогов уже с шести лет. По словам Дементьевой, наряду с традиционными школьными дисциплинами будут востребованы услуги репетиторов по ораторскому мастерству, дизайну, робототехнике — основам программирования теперь учат с малых лет.