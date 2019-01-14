"Ловите Лайф". Ольга Бузова показала своё животное начало в маленьком бикини

Телеведущая Ольга Бузова решила порадовать подписчиков и показала неудачные кадры с пляжной фотосессии. На снимках девушка предстала в бикини и весьма странной "обезьяньей" позе.

Как пояснила сама телеведущая, обычно она старательно отбирает для "Инстаграма" самые удачные снимки, а многое остаётся за кадром.

Вы знаете, как я сильно люблю красоту. Во всём. В поступках, в душе, людях, местах и, конечно, в фотографиях. И пока я выбираю красивую фотографию для вас, очень многое остаётся за кадром. Ловите лайф Ольга Бузова

Бузова пообещала, что, если фотографии наберут больше лайков, чем обычные, она "больше не будет париться".

Пока неясно, каким будет результат эксперимента телеведущей, однако необычные снимки набрали уже больше пяти тысяч противоречащих друг другу комментариев.

Подчеркнула все свои недостатки, только лицо удачно вышло. Позы ужас, будто издеваешься над своим телом anzhelika1013