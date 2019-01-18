Можно без сдачи. Билл Гейтс отстоял в очереди за бургером и стал народным героем

Житель Сиэтла Майк Галос сфотографировал на улице одного из самых богатых людей мира — создателя Microsoft Билла Гейтса. 63-летний миллиардер скромно стоял в очереди за бургерами и картошкой фри, сообщает Daily Mail.

Забавно, что Майк Галос прежде работал в компании Гейтса Microsoft. Он рассказал, что бывший босс взял большой гамбургер, картошку и колу. В сумме обед обошёлся миллиардеру в 7,6 доллара.

Когда у тебя есть около 100 000 000 000 долларов США, ты управляешь крупнейшей благотворительной организацией в истории мира и стоишь в очереди за гамбургерами, картофелем фри и колой в ресторане Dick's, как и все мы... Майк Галос

Вот как ведут себя по-настоящему богатые люди, а не жалкие подражатели из Белого дома Майк Галос

За несколько дней фото скромного миллиардера собрало 18 тысяч лайков и 15 тысяч репостов. Пользователи отметили, что поведение Билла Гейтса кажется им совершенно нормальным, а некоторые и вовсе заявили, что хотели бы видеть его на месте президента.