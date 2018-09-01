Мистер Клинтон, разрешите внести на рассмотрение кандидатуру президента России!

В конце недели на сайте библиотеки Билла Клинтона опубликовали расшифровки телефонных переговоров американского президента с российским коллегой Борисом Ельциным. Там много чего интересного. Но, пожалуй, самый интересный момент — это то, что о назначении своим преемником Владимира Путина Ельцин рассказал Клинтону. Якобы, по словам Ельцина, он долго думал над тем, кто может в 2000 году возглавить страну, и не мог найти ни одного кандидата.

В разговоре с Клинтоном Ельцин охарактеризовал Путина как жёсткого человека с внутренним стержнем и выразил уверенность, что он победит на выборах: "Он продолжит линию Ельцина на демократию и развитие экономики и расширит контакты России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успеха".

Кроме того, первый президент России уверял американского коллегу, что тот вскоре сам убедится, что новый лидер страны будет "высококвалифицированным партнёром".

Если брать во внимание то, что нынешний американский политикум просто-таки демонизирует Путина, считая его ответственным за подрыв основ международного порядка, заверения Ельцина звучат как издевательство. Правда, Ельцина давно нет в живых и спросить американским русофобам не с кого. Да и Клинтон уже давно на пенсии, а его жена провалила выборы, отдав кресло в Овальном кабинете республиканцу Дональду Трампу. Тому самому, который на старте своей кампании очень лестно отзывался о российском лидере и уверял избирателей, что сможет с ним поладить.

Нужно ли напоминать, что все эти высказывания Трампа вкупе с нежеланием поддерживать антироссийскую истерию в высших эшелонах американской власти (во всяком случае, на словах) стали основным оружием его противников против него самого?

В чём только не обвиняли Трампа! И что Путин усадил его в кресло президента США, и что Трамп — это марионетка Путина. Всякий раз, когда должны были состояться встречи двух лидеров, в Америке антитрамповская кампания, связанная с "российским вмешательством", набирала новые обороты, спецслужбы находили новых "российских шпионов", раскрывали заговоры "российских хакеров", а сенаторы придумывали новые пакеты антироссийских санкций.

Вот и сейчас, накануне промежуточных выборов в конгресс, противники Трампа вновь резко активизировались. И, конечно, "рашагейт" вновь в центре внимания американской общественности, несмотря на то что лучшие сыщики страны за полтора года так и не смогли найти следов ни "российского вмешательства в выборы", ни какой-либо связи Трампа с российскими властями.

Зато его уличили во лжи и подкупе: дескать, он платил деньги женщинам, чтобы те молчали об интимной связи с ним. Об этом рассказал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который и платил этим женщинам якобы по его поручению. Трамп же сначала всё отрицал, но под напором фактов всё же признался, что да, давал деньги, но из своего кармана, что не является нелегальным финансированием избирательной кампании.

Формально придраться не к чему, хотя у противников Трампа появляется повод затаскать его по судам, рассчитывая, что им удастся, потянув за ниточку, распутать целый клубок.

Характерно, что Коэн свои показания дал под страхом провести остаток жизни в тюрьме — за сделку со следствием ему обещали скостить срок. Кстати, именно Роберт Мюллер — главный "охотник на ведьм" в США — тот человек, который уже больше года безрезультатно копает под Трампа.

Ещё характерно, что тот же Мюллер ведёт дело бывшего политконсультанта Трампа — Пола Манафорта, которому тоже грозит пожизненное заключение. В его деле, правда, пока вообще ничего не накопали на самого Трампа, тем более сведений о его якобы связях с Россией, но ключевое слово "пока". Думаю, оба подследственных способны рассказать много интересного и нужного Мюллеру, если их замотивировать. А замотивировать их он может.

Но это ещё когда будет. А сегодня в топку русофобской паранойи нужно как можно чаще подкидывать новых дровишек. Вот уж не знаю, обнародовали свои записи Клинтоны по поручению антитрамповского лобби во власти или это личная инициатива Хиллари от обиды за поражение. Хотя, если последнее, чего было тянуть? Или специально под выборы в конгресс подгадывали.

Если расшифровать смысл этого разговора, получается два щекотливых момента. Первый: Путин — это креатура не только Ельцина, но и Клинтона. Сам по себе факт, что российский президент сообщает американскому о своих важнейших кадровых решениях, уже унизителен для России. Но в 90-е по-другому и быть не могло. Достаточно вспомнить, что о решении распустить СССР Ельцин, Кравчук и Шушкевич первым делом доложили (не сообщили, а именно доложили) не президенту СССР, а президенту США!

В этом свете логичным выглядит то, что Ельцин согласовывал кандидатуры своих назначенцев с Клинтоном. Вспомним, что почти все 90-е во всех госструктурах у нас сидели американские советники, они же писали нам программу "реформ". Но кандидатура президента. Не слишком ли?

Именно на возникновение этого риторического вопроса рассчитывали авторы "вброса". Адресован он в первую очередь российскому лидеру — показать ему, что он вроде как "неполноценен", что его кандидатура не прошла бы без одобрения США, так что, типа, знай своё место.

С другой — он адресован Трампу: вон, посмотри, как во времена оные американские хозяева общались со своими рабами. А ты что, Дональд? Ладить с ними хочешь? И это ты называешь "сделать Америку снова великой"? Нееет, Америка была великой, когда согласовывала России президентов, а сегодня она уже не великая, и виноват в этом ты, Дональд. Пусть все американцы знают —виноват ты!

В разговоре с Клинтоном Ельцин ещё якобы говорит, что коммунисты хотят забрать Крым и даже… Аляску. И это тоже не случайно всплыло. Оказывается, коммунисты ещё в 1996-м хотели, а Путин спустя чуть менее чем 20 лет осуществил. Кто-нибудь сомневается в том, что Путин коммунист? Вот сенатор от штата Монтана Джон Тестер точно нет.

"Путин потратил гораздо меньше на то, что он сделал в предыдущем предвыборном цикле, — на продвижение коммунизма и уничтожение демократии", — заявил недавно этот уникум.

Ну а чё, у них же диктатор Айболит мучает жителей страны Лимпопо по приказу Кремля, почему бы не побыть Путину коммунистом, который ещё в 1996-м хотел забрать Крым, но, главное… Аляску. Ужаснись, Америка!

Конечно, многим в Америке может сама по себе не нравиться система власти и её передачи в нашей стране. Они скажут, мол, после Клинтона у них уже четвёртый президент, а что в России? Может, проблема в том, что нашим странам никак не удаётся прийти к взаимопониманию в том, что у нас власть меняется реже?

Только дело в том, что сколько бы обитателей ни сменилось в Белом доме, какой бы партийной принадлежности они ни были, неизменным остаётся одно — русофобия. Именно ФОБИЯ в её классическом толковании — страх. Страх и непонимание. Впрочем, при Ельцине к этому добавлялось ещё и ощущение вседозволенности и безнаказанности.

В конце прошлой недели в США скончался главный русофоб Америки, который, кстати, дважды мог бы стать президентом своей страны. Но дело его живёт и будет жить долго. Потому что любой американский президент должен быть в той или иной мере Маккейном. Потому что они боятся упустить контроль над миром, как это уже было с Россией, когда та внезапно для них заявила, что у неё, вообще-то, есть свои интересы.

И снова и снова ностальгировать по тем временам, когда российский президент обо всём отсчитывался американскому. И снова и снова ставить это в вину нынешнему главе Белого дома.