Сотни любовниц и одна любовь: 8 фактов о Марлоне Брандо под прицелом историка

Культовый актёр прославился не только своими ролями в кино, но и болезненной любвеобильностью, которая не могла привести ни к чему хорошему. Об этом стало известно из его новой биографии, написанной известным историком Уильямом Манном.

Брандо терпеть не мог свою профессию

Легендарный актёр, сыгравший главные роли в таких фильмах, как "Трамвай "Желание", "Крёстный отец", "Последнее танго в Париже" и "Апокалипсис сегодня", не испытывал к ним ничего, кроме презрения. Женщины интересовали его гораздо больше, утверждает Уильям Манн, автор книги "Претендент: История Марлона Брандо".

Брандо был трудным подростком

Отец будущего актёра часто дрался и был неисправимым бабником. А ещё он избивал свою жену. Ежедневно становясь свидетелем подобных сцен, юный Марлон не видел ничего плохого в том, чтобы порезать ножом шины чужих автомобилей, пострелять в прохожих из пневматической винтовки или украсть что-нибудь у соседей.

У Брандо были сотни любовниц

Те, кто обвиняет актёра в распутстве, упускают из виду его тяжёлое детство и последствия психической травмы, утверждает Манн. Недостаток родительской любви Брандо пытался компенсировать беспорядочными половыми связями. Ни о каких серьёзных отношениях речи не шло, ведь в доме его родителей тоже не было места тёплым чувствам.

Брандо встречался с Монро (или нет)

В 1955 году Брандо, возможно, начал общаться с Мэрилин Монро. В тот период она была одинока. "Не его типаж, но ему могло понравиться её приземлённое чувство юмора", — пишет Манн. Брандо утверждал, что он не один год поддерживал отношения с Монро и актриса даже позвонила ему за несколько дней до своей смерти. Но Манн полагает, что Марлон видел Мэрилин только один или два раза за всю жизнь.

Брандо совратил 15-летнюю Джеки Коллинз

Актёра не раз обвиняли в сексуальных домогательствах, причём иногда речь шла об известных на весь мир персонах. Например, автор остросюжетных романов Джеки Коллинз утверждала, что Брандо совратил её в 15-летнем возрасте.

Брандо был трижды женат, и ни один из этих браков нельзя назвать счастливым

Первой избранницей звезды Голливуда стала актриса Анна Кашфи. Секретарша Брандо рассказывала, что в день их свадьбы видела в его постели другую девушку. Второй брак — с ещё одной коллегой по цеху, Мовитой Кастанедой — тоже продлился недолго. Само собой, третья попытка не могла увенчаться успехом, особенно после того, как Марлон попросил свою жену, Тариту Териипию, никогда не признаваться ему в любви.

Брандо завёл 11 детей, причём троих — от домработницы

За время трёх браков Брандо успел завести пятерых детей. Ещё трое стали приёмными: дочь его помощников, а также внебрачная дочь и племянница третьей жены. А с 1989 по 1994 год актёр ещё трижды становился отцом, и во всех случаях матерью была его домработница Мария Руис.

Брандо любил только одну женщину, но она изменила ему с его же сыном

Брандо утверждал, что по-настоящему любил только одну женщину — актрису Джилл Баннер, которая была моложе его более чем на 20 лет. По словам её подруги, Джилл зацепила Марлона тем, что никогда не бегала за ним, а ещё так же, как он, была противницей моногамии. Их отношения закончились трагически. Устав от бесконечных измен Брандо, Баннер в отместку изменила ему с его 18-летним сыном, который позже погиб в автокатастрофе.

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