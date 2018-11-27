Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг резко начала стареть

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг запомнилась зрителям как сексуальная блондинка с ярким макияжем и яркими нарядами. Однако после завершения шоу 37-летняя колдунья решила полностью поменять свой образ — и теперь её с трудом можно узнать.
Джулия отрезала длинные волосы, отказалась от косметики и теперь носит мужскую одежду. Причём многие подписчики заподозрили, что девушка, судия по её исхудалому виду, серьёзно больна.
Джулия слишком худой быть может грозить больницей. Берегите здоровье
menshikova3852
(Орфография и пунктуация автора исходные.)
В июне Джулия сообщила, что отреклась от магии. Девушка не гадает, не даёт консультаций и вообще не проводит никаких магических обрядов. Вместо этого она делится со своими подписчиками в "Инстаграме" любимыми рецептами.
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