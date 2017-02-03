Экстрасенс Виктория Райдос заявила, что стала жертвой телефонных аферистов

По словам экстрасенса, мошенники обещали людям "спасение", представляясь "Центром помощи Марата Башарова".

Победительница 16-й "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос утверждает, что стала жертвой крупной аферы. В разговоре с Лайфом женщина заявила, что её клиентам начали звонить посторонние люди. По словам Райдос, некие злоумышленники обманным путём завладели распечаткой входящих звонков от клиентов в её телефоне: они звонят людям и разводят их на деньги, договариваясь о сеансах. При этом злоумышленники представляются "Центром помощи Марата Башарова".

По словам Райдос, мошенники перезванивали отчаявшимся людям, которые просили помощи у экстрасенса и предлагали "незамедлительное спасение" за предварительную плату 1200 рублей и 20 000 за основной сеанс. Одному из потерпевших, дескать, даже удалось записать разговор с аферистом и передать запись самой Райдос.

Мошенники заработали на отчаявшихся людях 1 500 000 рублей, представляясь "Центром помощи Марата Башарова"

Райдес заявила, что раскрыла аферу, когда обманутые клиенты в огромном количестве начали жаловаться самой Виктории в "Инстаграме".

— Мне написал один человек и уточнил, связывались ли с ним от меня, — рассказала Лайфу Виктория Райдос. — Ко мне часто обращаются люди и говорят, что их развели и взяли предоплату. Таких ситуаций возникало много, увы. Я не работаю по предоплате и по Интернету — только при личной встрече. Желающих попасть очень много, запись ведётся на полгода вперёд в среднем, поэтому я подала на регистрацию торгового знака, чтобы бороться с ними правовым путём. Если потребуется моя помощь, то я готова помогать прятать их за решётку.

Ко мне обращается много людей и говорят, что их развели от моего имени. Если им потребуется моя помощь, то я готова упрятать мошенников за решётку, Виктория Райдос.

40-летняя Виктория Райдос стала победительницей проекта в 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов" на ТНТ. После проекта Райдос выпустила собственную книгу "Культ предков", на презентацию которой в Москве на днях пришло несколько сотен человек, устроив настоящее столпотворение.