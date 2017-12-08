Без лоха и жизнь плоха. Гипнотизёры помогают вспомнить пароль от криптокошелька

В России появляется специальная услуга, которая поможет обладателям биткоинов, забывших пароль к кошельку, вспомнить его с помощью гипноза.

В России стали появляться криптогипнотизёры.

— В Москве впервые в мире начал приём специалист, который помогает вспоминать пароли к криптовалютным кошелькам, — рассказал Лайфу Денис Деркач, основатель "Криптомании" (рекламно-информационная площадка по криптовалютам).

По его словам, "услуги сейчас на пике спроса, так как биткоин пробил отметку 800 тысяч рублей ($15 тыс.)".

— Многие люди с ростом курса всё сильнее кусают локти, потому что в своё время приобрели биткоин как игрушку, — сказал Денис Дергач. — У них начинается шок, когда они видят, что станут долларовыми мультимиллионерами, если только смогут вспомнить пароль.

Кстати, таких людей действительно немало. Недавно Forbes подсчитал объём "мёртвых" биткоинов. Оказалось, что общий объём электронных монет, к которым забыты пароли, составляет в эквиваленте около $21 млрд.

Денис Дергач рассказал, что к нему "часто обращаются люди, которые купили криптовалюту на 2–3 тыс. около года назад".

— Сейчас это уже целое состояние — около $200 тыс, — сказал Денис Дергач. — Когда такие вещи происходят, разум у человека отключается. Человек забыл пароль и каждый день мне звонит: "А как делать, а почему мне не отвечают с сервисов?"

Он добавил, что гипнотизёр знает уникальную "методику вспоминания паролей к криптовалютам".

— Мы долго искали такого специалиста, как Вероника Мэримур, и рады видеть её в нашей команде, — сказал Денис Дергач.

Правда, сама Вероника Мэримур не смогла пояснить, в чём заключается уникальность её методики и чем это отличается от обычного гипноза.

— С помощью гипноза я ввожу человека в изменённое состояние сознания, в котором он может вспомнить необходимую ему информацию, — сказала гипнотизёр. — Но сначала я проверяю, могу ли я сотрудничать с человеком и получится ли у него вспомнить информацию. Если да — гарантии достаточно высокие, за это я уже отвечаю своей компетенцией.

По словам Виктории, к ней обратились уже около 20 клиентов, забывших пароли от криптокошельков. Почти половине из них удалось помочь.

Услуги "первого в России и в мире криптопсихолога стоят 1 биткоин и 5% от возвращённой в результате вспоминания пароля суммы", говорится в сообщении "Криптомании".

Но если у вас на счету меньше одного биткоина и вы всё равно хотите с помощью гипноза вспомнить пароль, то "можно договориться", отметил Денис Дергач.

Вице-президент Ассоциации лечебного и творческого гипноза Дмитрий Леонов считает, что помочь вспомнить пароль может любой профессиональный гипнотизёр. Для этого не нужно каких-то специальных методик.

— Феномен человеческой памяти заключается в том, что человек запоминает всё, что видит и слышит вокруг, — сказал эксперт. — У меня был пациент, которого сбила машина. До сеанса гипноза он помнил лишь цвет машины, а после восстановил в памяти даже её номер. Ввести в состояние гипноза, успокоить человека, чтобы он расслабился, вошёл в трансовое состояние действительно сложно. Но это под силу любому хорошему и опытному специалисту.

Ранее Лайф рассказывал о человеке, который попробовал обратиться к гипнотизёру, чтобы вспомнить пароль от криптокошелька, но это ему не помогло. В 2016 году редактор Wired и основатель сайта Boing Boing Марк Фрауэнфельдер приобрёл за $3 тыс. несколько биткоинов и решил хранить ключи на специальном защищённом кошельке. Однако вскоре он забыл пароль и потерял лист с кодовыми словами, которые нужны для восстановления пароля.

— Гипноз позволит вам получить доступ ко всем каналам, ко всей информации, заявила гипнотизёр Мишель, к которой я записался на приём, — рассказывал Марк. — На прошлом сеансе она попросила меня воспроизвести процесс написания PIN-кода на оранжевом стикере. Она положила клочок бумаги в ящик стола, а затем заставила открыть этот ящик и посмотреть на бумажку. Это не помогло. На этот раз она приглушила свет и шептала мне о том, что я впадаю в транс. Я чувствовал себя спокойным, но не загипнотизированным. Через пару часов в голову пришла комбинация: 5514455. Несколько дней ушло на раздумья, стоит ли вводить её. Собравшись, я набрал код. Теперь до следующей попытки мне надо было ждать четыре с половиной часа.

В итоге Марку помогли хакеры.