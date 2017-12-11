Пять способов потерять биткоины или деньги на их покупку

Рост курса биткоина привлекает не только инвесторов, вкладывающих деньги в криптовалюту, но и мошенников, стремящихся нажиться на ажиотаже вокруг выгодного актива. Впрочем, многие теряют биткоины из-за собственной рассеянности.

Хакеры раскачивают биржи

Вы покупаете биткоины через биржу или сервис и храните их там же. Запомните: если хакеры крадут миллиарды из банков, взламывая их системы безопасности, то биржи и сервисы по продаже крипты защищены ничем не лучше кредитных организаций. Недавно хакеры взломали облачный сервис для покупки и продажи мощностей для майнинга за биткоины NiceHash — с его bitcoin-кошельков было похищено почти 70 миллионов долларов.

"Понятно, что это вызывает глубокую обеспокоенность, но мы прилагаем все усилия, чтобы исправить проблему в ближайшие дни. В дополнение к собственному расследованию инцидент доведён до сведения компетентных и правоохранительных органов, с которыми мы работаем в срочном порядке", — говорится в сообщении сервиса. Интересно, что 23% трафика сервиса NiceHash приходится на города РФ.

Такие взломы происходят постоянно: так, в 2016 году хакеры украли 119 756 биткоинов с биржи Bitfinex. Злоумышленники нашли уязвимость в системе безопасности биржи. Bitfinex в качестве попечителя использовала компанию BitGo: копии ключей от кошельков хранились на серверах биржи, в BitGo и в автономном офлайн-хранилище. Хакеры обошли защиту BitGo, сняли ограничение на вывод средств и за короткий период перевели деньги на тысячи кошельков. Заметим, что Bitfinex — одна из крупнейших в мире бирж, где биткоины торгуются в долларах. Что говорить о более мелких биржах.

"Угнать" биткоин с мобильного

В США участились случаи кражи телефонных номеров, привязанных к биткоин-кошелькам. Злоумышленники ищут в соцсетях людей, которые пишут об инвестициях в криптовалюты, выясняют номер их мобильника, после чего звонят провайдеру связи и, выдавая себя за клиента, просят оператора перенести обслуживание номера на другое устройство.

Как только номер оказывается в распоряжении хакеров, они сбрасывают пароль в любом подключённом к нему биткоин-хранилище и интернет-аккаунте, включая учётные записи Google, Facebook и Twitter. За последние месяцы жертвами киберпреступников стали десятки людей.

От рук хакеров, например, пострадал инвестор Крис Берниске, у которого "угнали" номер в конце прошлого года. По его словам, виртуальные средства на общую сумму в $150 тысяч по сегодняшнему курсу были выведены с его кошелька в течение нескольких минут. Также в конце 2016-го похитили номер мобильника Джоби Уикса — у него украли биткоинов на $1 миллион.

"Продаю бэушный биткоин, дёшево"

Если крах криптобиржи или атаку хакеров на неё сложно предсказать и тем более предусмотреть, то есть и более простые варианты того, как расстаться с биткоинами или деньгами для их покупки. Так, студент омского университета решил купить криптовалюту на "Авито". Действительно, решил он, бэушное должно быть дешевле, и откликнулся на объявление продавца, который выставил один биткоин за смешные 60 тысяч рублей. Правда, тот потребовал предоплату. Биткоин ему обещали перевести через час после оплаты. В итоге ни биткоина, ни денег.

А вот ещё случай. Как пишет Mash, сын гитариста группы "Мумий Тролль" тоже где-то в недрах Сети нашёл продавца крипты и перевёл ему 2 000 000 рублей за два биткоина. Итог всё тот же: ни криптоденег, ни рублей нет, а парень пошёл в полицию писать заявление о мошенничестве.

Выкинуть на помойку

Австралийский журналист издания Gizmodo Кэмпбелл Симпсон в далёком 2010 году купил 1400 биткоинов. Тогда ещё было трудно найти, где их приобрести, ещё не было бирж обмена — журналист нашёл продавца на каком-то форуме и перевёл ему 25 австралийских долларов. Кэмпбелл Симпсон решил хранить биткоины офлайн — в так называемом холодном хранилище (в файле на жёстком диске). Когда журналист расстался с девушкой в 2011 году, то при переезде решил избавиться от старых флешек, проводов и так далее. В числе прочих ненужных вещей на свалке оказался и тот жёсткий диск, где хранились биткоины.

О диске и биткоинах он вспомнил, когда залез в долги. Сейчас один биткоин стоит больше 15 тысяч американских долларов. А значит, 1400 биткоинов, которые хранились на выброшенном жёстком диске, это больше 21 миллиона долларов США. По словам Кэмпбелла Симпсона, когда он пересчитал свои биткоины в доллары, у него был шок. Но поезд ушёл.

В 2013 году житель Ньюпорта Джеймс Хоуэллс случайно выкинул свой ноутбук, на жёстком диске которого хранилось семь с половиной тысяч биткоинов. Сейчас он намерен искать ноутбук на свалке размером с футбольное поле. Ему придётся почистить несколько мусорных барьеров и нанять специальное оборудование и работников. Отмечается, что это будет непростой задачей, так как за четыре года на свалке скопилось много мусора.

Забыть пароль

Зимой 2016 года редактор Wired и основатель сайта Boing Boing Марк Фрауэнфельдер приобрёл за $3 тыс. несколько биткоинов и решил хранить ключи на специальном защищённом кошельке. Однако вскоре он забыл пароль и потерял лист с кодовыми словами, которые нужны для восстановления пароля. После полугода мучений, обращений к гипнотизёрам, сетевым умникам и хакерам Марку удалось вытащить пароль.

Но так удаётся не всем — "счастливчиков", которые забыли или потеряли пароли от своих электронных кошельков, тысячи. Недавно Forbes подсчитал объём таких мёртвых биткоинов: оказалось, что общий объём затерянных электронных монет составляет в эквиваленте около $21 млрд.