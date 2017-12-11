Запуск фьючерсов на биткоин вызвал ажиотаж инвесторов

После начала торгов курс биткоина подскочил более чем на полторы тысячи долларов — с 15 тысяч долларов до 16,6 тысячи долларов.

Сегодня чикагская биржа CBOE запустила торговлю фьючерсами на биткоин. Сразу после начала торгов биржа столкнулась с трудностями — интерес к новому продукту был столь высок, что сайт биржи не выдержал.

Представители биржи рассказали о том, что на проведение операций временная недоступность сайта не повлияла, отметив, что за первые 120 минут торгов трейдеры заключили более 800 контрактов на криптовалюту.

За первые минуты торгов на CBOE курс биткоина подскочил более чем на полторы тысячи долларов, то есть с 15 тысяч долларов до 16,6 тысячи долларов, но затем стоимость этой криптовалюты опустилась чуть ниже 16 тысяч долларов.