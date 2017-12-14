Как купить биткоин и другую криптовалюту. Самый простой и понятный гид

Истерика вокруг криптовалют не стихает — наоборот, чем выше подскакивает курс биткоина, тем больше разговоров об этом явлении и больше желающих стать криптоинвесторами. Павел Городницкий подготовил материал для новичков — тех, кто даже не знает, как работает блокчейн, но хочет немного заработать на метаморфозах курса.

Если вы спросите у Google, как купить биткоин, поисковик отправит вас на сайты, где сравниваются биржи по продаже биткоинов.

Насколько я могу судить, для многих людей это слишком сложно — им хочется просто списать деньги с карточки и получить заветную криптовалюту.

Самый быстрый путь — открыть бота в мессенджере Telegram и воспользоваться элементарным алгоритмом. Благо таких ботов довольно много (@btc_change_bot, @ltc_change_bot, @doge_change_bot и другие).

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Дальше всё просто. На примере одного из телеграм-ботов "поясним на пальцах". Сначала создаётся внутренний биткоин-кошелёк, а потом пользователь выбирает, каким способом он хочет приобрести криптовалюту. Есть все основные сервисы: Сбербанк, "Тинькофф", "Альфа-банк" и Qiwi.

Начинать можно хоть с двухсот рублей. Бот сам подберёт надёжного продавца биткоина, который выставит счёт. Потом вы его оплачиваете и нажимаете клавишу "Подтвердить".

Дальше продавец проверяет, поступили ли деньги, и отправляет вам биткоин (вернее, ту его долю, которую вы купили).

Что будет, если крипта не прилетит в ваш кошелёк? Придётся открывать спор. Но, как правило, продавцы оперативно всё высылают и не создают неловких ситуаций.

В целом бот удобен. Лучшая функция — моментальное отображение текущего баланса в рублях. Например, я сконвертировал в биткоины 15 тысяч рублей, а теперь наблюдаю, как мой баланс скачет от 20 к 25 тысячам и обратно.

Не страшно ли держать биткоины внутри бота? Нет. Во-первых, бот уже довольно старый по меркам Telegram и отзывы у него вполне достойные. Во-вторых, биткоины всегда можно вывести на внешний кошелёк, а бота использовать только для покупки или продажи — тогда нервничать вообще не о чем.

Разумеется, внешний кошелёк всё же придётся создавать отдельно. На сайте одноимённого телеграм-бота. Там это делается в пять кликов — нужно только ввести почту и придумать пароль, а потом ресурс сам сгенерирует адрес кошелька, который будет доступен хоть с компьютера, хоть с телефона.

Но если вам вдруг необходимо именно сверхнадёжное локальное хранилище с USB-ключом, то лучший вариант — Electrum.org. Этот сайт имеет собственное приложение, в котором тоже создаётся кошелёк. Его можно открыть лишь с того гаджета, где установлена программа.

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Если вы всё равно не доверяете боту, то логично обратиться к биржам. Их недостаток — ненадёжность: например, они могут внезапно уйти на технические работы, которые будут длиться несколько часов. Соответственно, хранить там деньги точно не стоит.

Но есть и ключевое, в сравнении с Telegram-ботом, преимущество: бот позволяет покупать биткоин только за реальные деньги, а на биржах можно конвертировать в биткоин другие криптовалюты.

Бирж немало, но алгоритм работы везде одинаковый: сначала регистрация, потом подтверждение банковской карты, а уже после этого — покупка биткоинов или других криптовалют.

Вот основные биржи:

Wex — здесь можно приобрести практически все криптовалюты, а не только биткоин. Например, доступны эфириум, лайткоин и дэш.

Coinbase — биржа с очень удобным мобильным приложением для покупки биткоина и лайткоина.

Etoro — биржа с интерфейсом, похожим на финансовые инструменты для трейдеров.

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Теперь перейдём к самому главному — поведению после первой покупки биткоина. Здесь есть сразу несколько нюансов, о которых нельзя молчать. Все они — ниже.

Не поздно ли вообще "заходить" в биткоин?

Когда биткоин стоил 2000 долларов, казалось, что это пик. 5000 долларов выглядели аномалией, 7000 долларов — безумием, 9000 долларов — дикостью.

И чем выше поднимался курс, тем сильнее было впечатление, что это абсолютная вершина, после достижения которой неминуемо случится падение.

Если что, сейчас один биткоин оценивается в 14–17 тысяч долларов (курс скачет). Теперь даже неловко говорить о том, что это пузырь, который скоро лопнет.

Вывод очень простой. Если решили купить немного крипты — покупайте, а не размышляйте. Хуже не будет.

Какую сумму выделить для хранения в криптовалюте?

Ту, которую не жалко. Считайте, что вкладываетесь в эксперимент. Или инвестируете в стартап, который не факт, что взлетит.

В общем, попрощайтесь с этими деньгами и пустите их в свободное плавание. Наверное, у каждого есть сумма, с которой не жалко расстаться ради такой авантюры. Определите свою и пообещайте себе ни в коем случае не переживать о потенциальном крахе.

Что будет с биткоином в ближайшем будущем?

Этого не знает никто. Серьёзно, можно открыть новости криптовалют и зачитываться комментариями экспертов, которые будут жутко противоречить друг другу.

Один спрогнозирует 50 тысяч долларов за биткоин в 2018 году, а другой скажет, что биткоин сдуется обратно к тысяче долларов. Здесь новости следуют за курсом валюты, а не курс — за новостями.

Готовым нужно быть только к двум вещам.

Первое — курс биткоина вряд ли сильно обвалится, так что вы практически гарантированно не останетесь с нулём.

Второе — у биткоина бешеная волатильность, поэтому не паникуйте из-за жестоких скачков курса.

Как следить за курсом?

Самый практичный способ — установить виджет на телефон, где курс биткоина будет отображаться, как курс доллара или евро. И в App Store, и в Play Market полно таких приложений с поддержкой виджетов. После инсталляции можно просто поглядывать на график и делать выводы.

Худший способ — следить за новостями, потому что новости опаздывают. Заметка с заголовком "Биткоин упал на 30%" может появиться через пару часов после того, как курс вырос обратно.

В чём главные минусы и опасности биткоина?

Изначально задумывалось, что биткоин будут использовать именно как средство для купли-продажи товаров и услуг. Но сейчас из-за космического роста курса обладатели биткоинов воспринимают эту криптовалюту только как способ заработать на спекуляциях. Очевидно, что для рынка это нездорово. Если какой-нибудь криптомиллионер психанёт и переведёт кучу биткоинов в кучу долларов, курс обязательно рухнет. Например, у таинственного создателя биткоина Сатоси просто лежит миллион биткоинов — он может в одиночку устроить катастрофу.

Ещё один недостаток — дикие комиссии. При любых операциях с биткоином нужно смириться с тем, что целых 10–15 долларов тупо улетят в пустоту. Грустно, но ничего не поделать.

Что самое глупое и деструктивное может делать владелец биткоина?

Переживать из-за того, что в своё время не купил ещё больше крипты.

Условная фраза "Лучше бы я потратил те 10 тысяч на биткоины, а не на кроссовки" будет пульсировать в вашем мозгу очень долго, но таких мыслей нужно избегать, иначе можно сойти с ума.

Не купили? Всё, поезд ушёл, лёгких денег не будет.

Второе бесполезное занятие — переписки в крипточатах и сжигание времени на криптофорумах. Дельных советов по инвестициям там всё равно не получить, зато можно каждый день читать с десяток душераздирающих легенд от людей, которые якобы купили биткоины в 2014-м, а потом забыли пароль к кошельку.

Кроме того, нужно отбиваться от всех, кто будет затаскивать вас в пирамиды (лендинги) с невероятной доходностью.

Запомните: как показывает опыт и практика, самое прибыльное — просто купить биткоины и ждать того момента, когда часть из них можно будет скинуть с достаточным лично для вас профитом.

Всё остальное — тотализатор, риски и другая ерунда, которая в перспективе приведёт только к потере денег.