Инвестиции в эмоции. Как праздник поднимает экономику городов

Бокситогорск, 15 тыс. человек

Крохотный городок никак не ожидал, что сможет почувствовать себя столицей. Но во время мероприятия "РУСАЛ ФестивAL#наука", состоявшегося здесь на днях, дети катались на гироскутерах, собирали роботов и надевали очки виртуальной реальности. В VR-очках они видели города, где солнечные батареи есть даже на крышах домов и где до соседних городов летают сверхскоростные поезда. И таким свой город смогут сделать они, дети, когда вырастут.

Североуральск, 26 тыс. человек

Фильмы про супергероев смотрели супергерои. И принцессы. Просто на "РУСАЛ ФестивAL#кино" были не только фильмы на экране — зрители сами становились сказочными героями после мастер-классов по аквагриму и росписи масок. Гости становились звёздами ковровых дорожек на фотосессиях, но главное — они смогли отдохнуть всей семьёй в особой атмосфере в своём родном городе.

Каменск-Уральский, 170 тыс. человек

Местные театралы наизусть знают спектакли, которые идут в двух городских театрах. И вдруг — МХАТ. Легендарная Школа-студия МХАТ, которая в столице. Тысячи километров преодолевать не нужно — артисты сами приехали в Каменск-Уральский. И показали лучшие спектакли на "РУСАЛ ФестивAL#театр".

Иркутск, 624 тыс. человек

Велосипед времени можно было увидеть в Иркутске летом. Полторы тысячи велосипедистов (не только жители Иркутска, сюда специально приезжали люди из других городов) во время "Велоночи" проехались по специально перекрытым для них улицам города, когда солнце уже село. Одновременно они могли слушать экскурсию, которую вели историки и литературоведы.

РУСАЛ выбрал необычную форму благотворительности — инвестиции в эмоции. Жители городов (маленьких и больших, всего их было 16 в этом году), где есть предприятия компании, смогли стать участниками событий, которые раньше они могли увидеть только по телевизору.

По словам кандидата социологических наук психолога Людмилы Поляновой, детям обязательно нужно показывать путь вперёд. Даже если они растут в небогатой семье, они должны видеть в жизни много красок и много возможностей. Тогда у них обязательно возникнет мотивация сделать себя и мир вокруг лучше, познавать его во всём многообразии и разносторонне развиваться.

— Люди из поколения 60-летних сейчас говорят: "Если бы мы знали, как изменится наша жизнь, мы бы учили языки", — сказала Людмила Полянова. — Когда они были школьниками, считали, что иностранные языки им никогда не пригодятся. Была уверенность, что мы, большинство россиян, никогда не увидим заграницу и не будем общаться с иностранцами.

Вот и у современных детей должна быть уверенность (и ни грамма сомнения), что им пригодятся и английский, и немецкий, и физика, и химия, даже если они живут далеко от Москвы. Потому что их возможности безграничны, а путей, по которым можно пойти, очень много, можно выбирать. Причём для некоторых детей бывает достаточно даже одного яркого дня или одной яркой встречи — чтобы они выбрали правильный путь. На "РУСАЛ ФестивAL#наука" школьники могли пообщаться с ведущими учёными и научными журналистами.

— Бывает так, что какое-то единичное событие влияет на выбор профессии, — сказала Людмила Полянова. — Но это означает, что талант нашёл своего учителя. Говорят, что учитель приходит тогда, когда ученик готов. То есть учитель помогает "нащупать" и осознать ученику то, что в нём давно зрело, к чему у него была тяга и способности.

Взрослым праздник тоже необходим. Инвестиции в эмоции — бесценны, это признают даже учёные. В 1996 году профессор психологии Корнельского университета США доктор Элис Айзен выпустила исследование "Позитивные эмоции и принятие решений". Там приводятся доказательства того, что положительные эмоции способствуют налаживанию взаимопонимания, стимулируют творческий подход и укрепляют социальные отношения. С положительным зарядом внутри люди эффективней трудятся, начинают творить и стремятся делать мир лучше.

Эмоции на фестивалях переполняли всех — маленьких, взрослых, любителей театральных постановок, киношедевров, научных опытов и фанатов велопрогулок.

— Когда я слушала, как артист рассказывает о том, как его семью репрессировали — "Несовременный концерт", — я заплакала, — вспомнила судьбу моей мамы. Но главную мысль я услышала в воспоминаниях одной героини: "Работала на двух работах, во всём себе отказывала, а что получила? Не надо откладывать жизнь на потом. Надо жить сейчас! Даже когда тебе глубоко за 80", — говорит Алевтина Сергеевна из Каменска-Уральского (посетительница театрального фестиваля). — Очень жизнеутверждающий спектакль. А как играют совсем молодые артисты!

Она вместе с двумя тысячами других горожан пришла в местный театр драмы.

Кстати, спектакль "Безотцовщина", который показывали на фестивале, стал лучшим спектаклем на XIII Московском международном фестивале студенческих спектаклей "Твой шанс" в этом году. Всего за время "РУСАЛ-ФестивAL#театр" было сыграно 14 спектаклей.

Среди постановок — "Девочки, к вам пришёл ваш мальчик", "Чудо-чудо-человек", "Калека с острова Инишмаан", "Безотцовщина".

Театральные постановки — в киноверсии — показывали и на кинофестивалях РУСАЛа. Обычно в первый день шли новинки кино, а во второй — киноверсии спектаклей, которые являются лауреатами премии "Золотая маска".

— Мы с мужем театралы, и второй день фестиваля стал для нас настоящим подарком, — рассказывала Анастасия Ивановна, посетительница фестиваля. — Мы отправились на балет "Ромео и Джульетта" и вышли окрылённые. Потрясающая музыка, шикарные костюмы и, конечно, исполнение. Мы остались очень довольны семейным уик-эндом.

— Миллион, миллион алых роз… Миллион велосипедистов, — напевал маленький мальчик, участник "Велоночи" в Иркутске. — Мама, я никогда не видел в нашем городе столько велосипедов!

— Очень вкусно, вкуснее, чем в магазине. Необычно, — говорила ученица Ереванской школы, держащая в руках мороженое из жидкого азота на научном фестивале РУСАЛа.

Эксперт в области развития территорий доцент МГУ Леонид Бандорин говорит, что яркое событие, такое как культурный фестиваль, влияет не только на настроение горожан, но и на многое, например на экономику города в целом. И если поднять настроение, то у людей меняется отношение к жизни, растёт энергия и в том числе повышается работоспособность.

— Жизнь не ограничивается лишь долгосрочными инвестициями, такими как развитие инфраструктуры и т.д., — говорит Леонид Бандорин. — С точки зрения экономики есть долгие и короткие деньги. И если говорить про короткие деньги, то, например, привезти хороших исполнителей в маленький город — это лучшее, что можно сделать для жителей.