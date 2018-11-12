Многодетный отец вышел на благотворительный ринг и через 4 дня умер от травм

37-летний Каин Парсонс из Новой Зеландии решил принять участие в поединке, чтобы собрать деньги для благотворительной организации, помогающей маленьким детям с задержками и нарушениями развития. Но в одном из раундов потерял сознание, получив тяжёлую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти, пишет Daily Mail.

Каин работал менеджером по управлению проектами в фирме, занимающейся строительством многофункциональных гаражей. У него были жена и трое детей. И, как выяснилось, доброе сердце. Год назад мужчина оказался в качестве зрителя на благотворительных боксёрских поединках в Крайстчёрче и стал полон решимости сам принять в них участие.

Год спустя мужчина стал одним из 18 человек, которые решили таким образом собрать деньги для детей. Его соперником оказался бывший игрок местного регбийного клуба. По словам очевидцев, во втором раунде противник нанёс Каину два удара и мужчина упал, потеряв сознание. Его срочно госпитализировали с серьёзной черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за жизнь пациента четыре дня, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Как выяснили полицейские, Каин не надел защитный шлем, который предлагается игрокам, но не является обязательным. Инцидент вызвал общественный резонанс. Некоторые считают, что бой нужно было остановить ещё раньше и судьи должны были следить за безопасностью поединка. За ним последовали призывы к тому, чтобы ношение шлема стало обязательным условием.

Убитая горем семья мужчины опубликовала заявление, в котором сказала о нём немало тёплых слов. Соболезнования также выразили участники местных боксёрских ассоциаций.