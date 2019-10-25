Жена отомстила Рейнольдсу за свой день рождения, показав его "лучшее" фото

Этой супружеской чете точно не бывает вместе скучно — идеи для розыгрышей друг друга у них, похоже, не иссякают никогда.

Блейк Лайвли поздравила любимого супруга с 43-летием, продолжив взаимный троллинг. Недавно сам Райан Рейнольдс чествовал жену, в шутку показав её самые неудачные снимки. А теперь актриса дождалась возможности отыграться.

Блейк выложила снимок, где она, зажмурив глаза, засунула палец в нос своему избраннику. А Райан в этот момент загадочно смотрел вдаль. Фото звезда "Сплетницы" подписала забавно и двусмысленно: "Выбрала лучший образец". Что именно имела в виду артистка: мужа, ноздрю или снимок, — остаётся загадкой.

Но не только супруга решила подшутить над актёром-остряком. Троллинг-эстафету переняла его партнёрша по фильму "Телохранитель киллера" знойная Сальма Хайек, пишет People. Брюнетка выложила в сториз несколько совместных кадров, на которых она и Сэмюэль Л. Джексон вышли просто отлично, а вот Райан "чуть-чуть" не влез.

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в 2012 году. За это время они успели родить троих детей. Пара старается поровну разделить обязанности по уходу за малышами, по очереди заботясь о них во время съёмок.

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