Сексапильные близняшки в Дубае напали на полицейских и унизили местных женщин

Впрочем, сами обвиняемые надеются на правосудие и даже отказались от защиты в суде.

Двум 37-летним близняшкам из Лондона грозит три года тюрьмы в Дубае после того, как они, перебрав с алкоголем, напали на полицейского и прокляли арабских женщин. Алёна и Саша Паркер, работающие адвокатами, отвергают все обвинения, утверждая, что были арестованы за "шаловливое поведение" в тот вечер, сообщает The Sun.

Блондинки, которые активно демонстрируют свой роскошный образ жизни в Instagram, пока готовятся к выступлению в суде. Но, несмотря на грозящий им срок, женщины не паникуют и считают, что судебная система ОАЭ — самая справедливая в мире, поэтому даже отказались от адвокатов.

Поскольку мы доверяем судебной системе ОАЭ и уверены в нашей невиновности, то справедливость восторжествует. К сожалению, так как дело находится на стадии рассмотрения, пока мы не можем больше ничего комментировать Близняшки

Паркеры работают в дубайской юридической фирме Al Safar & Partners. Согласно судебным записям, женщин задержали пьяными в пригороде Аль-Барша. В ночь их ареста Алёна якобы повредила руку и, пока врачи оказывали ей помощь, Саша стояла возле машины скорой помощи и кричала. Их также обвиняют в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на одного из них.

Они неожиданно напали на меня, и я не знаю почему. Они напали на меня и толкнули на пол... я упала и повредила голову и локоть. Пока их проверяли на алкоголь, они прокляли меня и всех арабских женщин. Одна из них также поцарапала мне руку ногтями Пострадавшая женщина-полицейский

Сейчас сестёр выпустили под залог до следующего слушания. Алёна, которая изучала юриспруденцию в Лондонском университете и университете в Вестминстере, работает в Дубае с 2007 года. Она живёт вместе с сестрой Сашей, которая работает кейс-менеджером, специализирующимся на спорах о недвижимости и интеллектуальной собственности.