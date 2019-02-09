15 фото самых горячих близняшек, от которых сердце бьётся в два раза чаще

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15 фото самых горячих близняшек, от которых сердце бьётся в два раза чаще

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Фото: instagram/hotthaigirls

Женской красотой можно любоваться бесконечно, а что если это красота, благодаря природе помноженная на два? Собрали для вас самых горячих близняшек со всего света, которые делятся своими снимками в "Инстаграме" под хештегом #sexytwins.

Корея

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/balibiki/" target="_blank"><strong>balibiki</strong></a></p>

Чехия

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/zlyart_/" target="_blank"><strong>zlyart_</strong></a></p>

США

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ragsbyrueee/" target="_blank"><strong>ragsbyrueee</strong></a></p>

Республика Татарстан

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/adelalinka_life/" target="_blank"><strong>adelalinka_life</strong></a></p>

Таиланд

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/hotthaigirls/" target="_blank"><strong>hotthaigirls</strong></a></p>

Австралия

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/elisha__h/" target="_blank"><strong>elisha__h</strong></a></p>

Франция

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/twinsb_fit/" target="_blank"><strong>twinsb_fit</strong></a></p>

Сальвадор

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/marianadavalosu/" target="_blank"><strong>marianadavalosu</strong></a></p>

Россия

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/djtwins_official/" target="_blank"><strong>djtwins_official</strong></a></p>

Австралия

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/twinning2000/" target="_blank"><strong>twinning2000</strong></a></p>

Германия

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jakic_twins/" target="_blank"><strong>jakic_twins</strong></a></p>

США

США

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/mila.velazquez_/" target="_blank"><strong>mila.velazquez</strong></a></p>

Украина

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/twinsmoda/" target="_blank"><strong>twinsmoda</strong></a></p>

Россия

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/mimi_twins_/" target="_blank"><strong>mimi_twins_</strong></a></p>

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