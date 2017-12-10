Во имя Клика, и Лайка, и святого Хайпа: зачем священникам понадобился YouTube

В YouTube проникло духовенство: сотрудники храмов ведут блоги, где читают проповеди, просвещают в вопросах интимной жизни, изгоняют бесов и пародируют Юрия Дудя.

В начале октября этого года патриарх Кирилл пришёл на I Международный коммуникативный форум. Там предстоятелю РПЦ задали вопрос формата "Как вы относитесь к священникам-блогерам". Патриарх похвалил инициативу, но отметил, что "надо от соблазна держаться дальше".

Прогрессивный ответ Кирилла разлетелся по СМИ, но заметим, что главное духовное лицо страны вообще положительно относится к технологиям. Ещё летом патриарх на заседании Высшего церковного совета уверял: "С молодыми людьми нужно быть, как их друзья, неравнодушными к их интересам. Проповедь в социальных сетях, видеоблоги, спорт, новые виды образовательных практик — квесты, ролевые игры, интерактивное обучение — всё это может и должно осваиваться церковными миссионерами". Духовенство давно смотрит в сторону юной аудитории — в конце концов, профиль патриарха уже как два года висит во "ВКонтакте" — главной социальной сети молодого россиянина.

В итоге "церковные миссионеры" приняли слова Кирилла на веру — в YouTube появилась отдельная прослойка блогеров-священников. Всё, как у мирян: стримы, влоги, хайповые темы, "ответы на вопросы" и даже боевое изгнание бесов. Лайф изучил, что происходит в "церковном YouTube", — как выяснилось, эти два слова могут стоять вместе.

До патриарха

Ещё до того, как патриарх дал отмашку, в Интернет выскочил Максим Каскун, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери — в духовенстве это что-то вроде директора небольшого филиала. Священник запилил блог navopros, где сейчас 32 тысячи подписчиков — аудитория в мире церковного блогерства немаленькая. Цифровой паствы могло быть и больше, но ролики не выходили около года — полезшего в непростую сферу Максима "сняли с должности" за интернет-вольности и отрядили на тихую роль в монастыре в Сергиевом Посаде. Конечно, настрого запретив заниматься видеоблогерством. Каскун пострадал за то, что опередил своё время, — но его блог до сих пор остаётся любопытнейшим артефактом.

"Еврей и жид: в чём отличие?" — интригующий заголовок украшает заглавную картинку, на которой изображён сам экс-настоятель храма. Не стеснялся отвечать Максим Каскун и на другие животрепещущие вопросы: "Кого нельзя пускать в дом?" (почти миллион просмотров, хит канала), "Как узнать колдуна", "Грех рукоблудия" и, конечно же, "Интимные отношения мужа и жены". Формат вещания у священника традиционный, содержание тоже — "Во время кровотечения женщине в храм ходить нельзя", "Диджеи вводят людей в транс, настраивая на пьянство и наркотики", "Собаку дома лучше не держать".

Рассказывал священник и про музыку — и если реакция на рок у бывшего настоятеля предсказуемая, то негатив в адрес Аллы Пугачёвой подписчики немного не поняли: хорошая же женщина, детдомам помогает? Этому вопросу Максим Каскун посвятил отдельный ролик, который так и назвал — "Алла Пугачёва" (239 тысяч просмотров, серьёзно для "церковного YouTube"). Там мужчина с бородой сурово проходится по примадонне — "зачем бабке жениться на мальчике?" — и тяжело смотрит в камеру, обращаясь к пастве: мол, греховно это всё. Страшно представить, что было бы с духовным лицом, узнай он про рэпера Фейса.

Однако шанс высказаться о современных реалиях появился ещё раз — буквально неделю назад на канале выросло новое видео, вновь посвящённое колдунам. Видимо, табу на блогинг снято — так что нас ждёт много увлекательных записей.

Изгнание полтергейста на YouTube

Протоиерей Константин Пархоменко (14 тысяч подписчиков) кажется более современным, чем первопроходец Максим Каскун: интернет-проповеди, "один день из жизни священника", советы родителям и их детям. Форматов так много, что, если бы не дизайнерский шрифт на заставках роликов, можно было бы решить — дело ведёт опытный блогер и специалист по связям с общественностью. Отчасти так и есть: священник работает на епархиальных радиостанциях, а в середине 90-х запускал православный молодёжный центр.

В известность эти пиар-навыки конвертируются пока слабо: самый просматриваемый ролик (100 тысяч кликов) — инструкция, как первый раз идти на проповедь. Зато в обойме канала есть крайне недооценённое видео про полтергейст.

Получасовая запись стартует со вступления ведущего: в петербургской коммуналке завёлся бес, третирует честную семью и их соседей. Дальше события развиваются, словно в неплохом триллере. Во время интервью с главой семейства в соседней комнате что-то взрывается. Священник туда забегает и находит испуганного подростка, смотрящего на осколки стакана. Местные кивают: вот так всегда, стаканы выбираются из закрытого шкафа, левитируют, лопаются. В итоге семья на время съезжает, но сосед — брутальный армянин — рассказывает батюшке, как во сне его сначала кто-то душил, а потом детский голос звал на помощь. Таинственная история заканчивается хорошо: после обряда изгнания полтергейст бросает квартиру, не выдержав церковного вмешательства.

В комментариях народ преимущественно ёрничает, но в целом паства у Константина Пархоменко благодарная — и есть за что. Священник делает что-то вроде стримов, до того как изобрели Twitch, — записывает проповеди и отвечает на вопросы. Жаль, не в прямом эфире, — можно было бы действительно использовать площадки для вещания и пожертвования на храм собирать прямо посреди записей — благо система донатов работает давно и исправно.

На проповедях протоиерей ведёт себя проще, чем Максим Каскун: не запрещает, а скорее объясняет сложные принципы мироустройства библейского быта. Судя по благодарным комментариям, священник нащупал важную нишу: не всем удобно добираться до храма и слушать проповеди, а тут в Интернете уже всё есть. Стримеры придумали, как заткнуть дыру одиночества в душе миллениала, а Константин Пархоменко соединил быстрый ритм жизни со старорежимными церковными лекциями на полчаса. Согласитесь — идеи одного прорывного уровня.

"Даров, братишки и сестрёнки"

Когда патриарх Кирилл рецензировал деятельность священников-блогеров, он просил в том числе не "становиться клоунами". Посыл понятный — известные ютьюберы любят кривляться и, например, давиться шаурмой, а священникам такое делать — да ещё и на камеру — как-то несерьёзно. Однако отец Александр выбрал именно "клоунский" стиль ведения блога и в глазах консерваторов наверняка ходит по краю — в своих роликах он напоминает то Дудя, то Стаса Давыдова.

"Дарова" — приветствует нас молодой человек в рясе. Ведущий улыбается и активно жестикулирует, а монтаж видео на удивление скоростной: склеек в минуту больше, чем лет автору канала. Александр Кухта закончил Минскую духовную семинарию и на её базе запустил "Batushka ответит" — молодёжно-прогрессивный блог о христианстве.

Священник рассказывает о религиозных вещах "интернетовским" языком, используя типичные приёмы блогеров: мемы, видеовставки и "хайповые" темы. Например, самый просматриваемый ролик на канале — про деньги: громкий заголовок "Сколько зарабатывают священники" обещает приоткрыть завесу тайны. Есть у Александра и коллаборации с другими ютьюберми, пока малоизвестными: целый час он давал интервью каналу "Пекло", где рассказал обо всём — от отношения к репрессиям до мастурбации.

Популярная тема — баттлы — у отца Александра отклика не вызывает: феномен интересный, но, по-хорошему, за такое надо бить. Зато про баталию Дизастера и Оксимирона высказался "Поп на джипе" — другой блогер-священник.

Иерей из Алтайского края Павел Корчагин специально придумал провокационное название — все мы слышали про бесчинства попов на дорогих иномарках, посмотрите, мол, на ещё одного. Правда, "джипом" оказывается проапгрейденная "нива", а сам Павел проповедует в небольшом селе Хмелёвка — и пользуется уважением у паствы. В ролике про баттл иерей хвалит выступление Оксимирона, ругает Дизастера за грязные строки про "мамку" и замечает, что "вот оно, превосходство нашей культуры" — священник явно не в курсе о треке русского граймера "Судьба моралиста". Впрочем, не важно: не каждый день услышишь от духовного лица хоть какую-то оценку трендов "Ютьюба".

Батюшка онлайн

И это даже не весь список представителей духовенства, освоивших Интернет, — в YouTube есть "Киберпоп", где протоиерей Андрей Федосов ведёт путевые дневники и созванивается по айпаду с другими священниками. Есть международный проект "Батюшка онлайн", выросший из паблика во "ВКонтакте". Подписчики приходят с проблемами к интернет-проповедникам, те исправно отвечают. Представительство "Батюшки" есть даже в " Инстаграме" : 183 тысячи "фолловеров", длинный список вопросов в комментариях, десятки тысяч лайков у всех постов. Хотя, казалось бы, фальшиво-приторный "Инстаграм" максимально далёк от православной церкви.

Всё это подтверждает: блоги и социальные сети проникают даже в довольно закрытые структуры — ждём, когда духовенство освоит Twitch и Vine. И, несмотря на стройный ряд истеричных комментариев формата "да как вы можете", заметно, что интернет-прихожане одобряют эту затею, а сами священники с удовольствием вливаются в современную YouTube-повестку. Да будет так. Главное, чтобы раскрутившиеся церковники не начали рекламировать финансовые пирамиды, китайские "битсы" и нож-кредитку.