Власти Азербайджана выдали ордер на арест "Короля Instagram" за визит в Карабах

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Власти Азербайджана выдали ордер на арест "Короля Instagram" за визит в Карабах

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Впрочем, сам миллионер назвал решение азербайджанских властей о его аресте политически мотивированным.

Правительство Азербайджана выдало ордер на арест известного американского миллионера Дэна Билзеряна, который знаменит своим роскошным образом жизни и постоянно окружён полуголыми красотками. Уголовное дело против миллионера было заведено в связи с тем, что он незаконно посетил Нагорный Карабах — регион, который до сих пор является спорной территорией между Азербайджаном и Армений, сообщает People.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danbilzerian/" target="_blank">danbilzerian</a></p>

По данным властей страны, "Король "Инстаграма" незаконно приобрёл гранаты и огнестрельное оружие, после чего устроил показательные стрельбища у себя на странице. Считается, что Билзерян посетил Карабах, когда путешествовал по Армении.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danbilzerian/" target="_blank">danbilzerian</a></p>

Впрочем, сам мужчина утверждает, что отправился в спорный регион с группой других людей, но никто из них не был осуждён. Как сообщает источник в Правительстве Азербайджана, дальнейшей судьбой миллионера займётся Интерпол.

Я думаю, это потому, что я публичная личность, и они (азербайджанцы) пытаются сделать из меня пример

Дэна Билзерян

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danbilzerian/" target="_blank">danbilzerian</a></p>

Билзерян является генеральным директором Ignite — производителя каннабисной продукции, которая лицензионно продаётся в некоторых штатах. По мнению миллионера, ордер на арест является политически мотивированным. В Генконсульстве Армении подтвердили, что они связались с Интерполом и призвали отказаться от преследований Билзеряна.

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