Девушка с уникальным чувством юмора доказала, что у "Инстаграма" ещё есть шанс

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Девушка с уникальным чувством юмора доказала, что у "Инстаграма" ещё есть шанс

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"Поля-из-деревки" стремительно набирает популярность в "Инстаграме": сейчас у неё более 270 тысяч подписчиков. Пользователи оценили неординарный юмор девушки и уже называют её "новой Ириной Горбачёвой". Вот что она рассказывает о себе: "Родилась я не в деревне, и никакой "бывшей москвичкой" я не являюсь. В деревне я третий год. Есть друзья, младшая сестра и родители. Всем довольна".

Привет! Меня зовут Поля

PolyaizDerevki

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/polyaizderevki/" target="_blank">Instagram/polyaizderevki</a></p>

Помните! Выходить или входить в зону комфорта — это ваше дело. Главное, не входить в одну зону дважды

PolyaizDerevki

Я — золотце

PolyaizDerevki

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/polyaizderevki/" target="_blank">Instagram/polyaizderevki</a></p>

Я отвергаю все пранки. Особенно пранк бабы Кати

PolyaizDerevki

Моя деревка. Я тут главная

PolyaizDerevki

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/polyaizderevki/" target="_blank">Instagram/polyaizderevki</a></p>

Один день из жизни её величества

PolyaizDerevki

Спать надо голенькими. Нагота — превыше всего

PolyaizDerevki

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/polyaizderevki/" target="_blank">Instagram/polyaizderevki</a></p>

Бьюти-поэзия. Итак, эмоции которые я использовала: печаль, боль, непонятость, сомнения

PolyaizDerevki

Давай, кароч

PolyaizDerevki

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/polyaizderevki/" target="_blank">Instagram/polyaizderevki</a></p>

Если кто-то смотрел MTV "По домам". Почти центр, три спальни, домашний кинотеатр, свои супермаркеты, шоурумы, поляна накрытая...

PolyaizDerevki

Крекс-пекс-фекс

PolyaizDerevki

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/polyaizderevki/" target="_blank">Instagram/polyaizderevki</a></p>

Сначала отращу палец, потом причёской займусь

PolyaizDerevki

Гуляла смело, потому что сделала дело

PolyaizDerevki

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/polyaizderevki/" target="_blank">Instagram/polyaizderevki</a></p>

Девочки, помним: чем больше камней в маникюре, тем меньше в почках

PolyaizDerevki

Как хорошо я живу

PolyaizDerevki

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/polyaizderevki/" target="_blank">Instagram/polyaizderevki</a></p>

Привет вам передала

PolyaizDerevki

Как блогер высмеяла в своём Instagram фальшивые фото путешественников

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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