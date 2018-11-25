Девушка с уникальным чувством юмора доказала, что у "Инстаграма" ещё есть шанс

Привет! Меня зовут Поля
PolyaizDerevki
Помните! Выходить или входить в зону комфорта — это ваше дело. Главное, не входить в одну зону дважды
PolyaizDerevki
Я — золотце
PolyaizDerevki
Я отвергаю все пранки. Особенно пранк бабы Кати
PolyaizDerevki
Моя деревка. Я тут главная
PolyaizDerevki
Один день из жизни её величества
PolyaizDerevki
Спать надо голенькими. Нагота — превыше всего
PolyaizDerevki
Бьюти-поэзия. Итак, эмоции которые я использовала: печаль, боль, непонятость, сомнения
PolyaizDerevki
Давай, кароч
PolyaizDerevki
Если кто-то смотрел MTV "По домам". Почти центр, три спальни, домашний кинотеатр, свои супермаркеты, шоурумы, поляна накрытая...
PolyaizDerevki
Крекс-пекс-фекс
PolyaizDerevki
Сначала отращу палец, потом причёской займусь
PolyaizDerevki
Гуляла смело, потому что сделала дело
PolyaizDerevki
Девочки, помним: чем больше камней в маникюре, тем меньше в почках
PolyaizDerevki
Как хорошо я живу
PolyaizDerevki
Привет вам передала
PolyaizDerevki
Как блогер высмеяла в своём Instagram фальшивые фото путешественников
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