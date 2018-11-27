Модель пыталась сделать оригинальное селфи для Instagram, но её настигла карма

Девушка каталась вместе со своей подругой и искала красивый ракурс, чтобы набрать больше лайков.

Популярная в "Инстаграме" скейтбордистка и модель не побоялась рассказать, что на самом деле стоит за идеальным селфи. Девушка показала, что произошло через секунду после удачного снимка, который зато набрал сотни лайков, сообщает Daily Mail.

Натали Хинтце и её подруга отправились погулять по заповеднику в Сиднее, Австралия, и сделать красивые фотографии для социальных сетей. Но в погоне за популярностью блогерша усвоила хороший урок. Катаясь по горной дорожке, Натали решила сделать селфи и достала камеру GoPro. Снимок получился действительно красивым, однако в следующее мгновение девушка потеряла равновесие.

Впрочем, её подруга не растерялась и даже это сняла на видео, а затем выложила в "Инстаграм". На кадрах видно, как Натали до последнего пытается удержать равновесие, но в итоге падает прямо на асфальт. К счастью, блогерша не получила серьёзных травм.