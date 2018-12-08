Хот ор нот? Блогерша на себе показала, чем соблазняли мужчин в разные эпохи

Так в реальной жизни выглядит Кэсси, которая устроила эксперимент
С середины 2010-х по 2018-й [в моде] большие ягодицы, широкие бёдра, крошечные талии и полные губы! Существует огромный спрос на увеличение попы благодаря моделям "Инстаграма"
Кэсси Хо
С середины 90-х до середины 2000-х — большая грудь, плоский живот и просвет между бёдрами. В 2010 году увеличение груди было самой популярной косметической операцией в США
Кэсси Хо
В начале 1990-х — худоба. Угловатые, тощие модели доминировали на обложках журналов. Для этого даже есть название: героиновый шик
Кэсси Хо
В 1950-х — фигура "песочные часы". Пропорции Элизабет Тейлор идеальны: 92-53-92. Все вожделеют чувственную Мэрилин Монро. Женщины рекламируют таблетки для увеличения веса. Появляются журнал Playboy и Барби
Кэсси Хо
В 1920-е появляется мода на мальчишеские фигуры с маленькой грудью и невыраженными формами, которые женщины специально утягивали
Кэсси Хо
Итальянский Ренессанс, 1400–1700-е — полный округлый живот, большие бёдра и огромная грудь. Упитанность — признак богатства и статуса. Худыми были только бедные
Кэсси Хо
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