Завидуй молча. 5 блогеров, получающих миллионы за ерунду

Журнал Forbes составил рейтинг богатых звёзд Интернета, которые за год заработали столько, сколько большинство россиян не получают за всю свою жизнь. Причём деньги частенько достаются за очевидную ерунду. Лайф разбирался, на что смотрят миллионы людей и за что готовы платить миллионы долларов.

Первое место. Мальчик Райан стал миллионером в семь лет, а ты нет. И это суровая правда. Самый топовый и богатый блогер 2018 года — пацан, который ещё даже в школу не пошёл. И теперь ему будет сложно учиться: как доказать — что заработать деньги можно умом. На канале Ryan ToysReview мальчишка радуется подаренным игрушкам. И, собственно, всё. Дети ваших друзей тоже, наверное, говорят: "Посмотри, какая милая машинка". Но им за это не платят. У Райана же 17 миллионов подписчиков и доход в 22 миллиона долларов за 2018 год.

Второе место. Великовозрастный ребёнок Jake Paul. Он, можно сказать, наследственный блогер — теперь есть и такое. Его старший брат Логан входит в десятку высокооплачиваемых деятелей Интернета. Младший его серьёзно обошёл. Чем же он занимается? В основном дурачится, общается с друзьями, расстаётся с девушками и рассказывает о своей жизни. Так же как и я — подумали вы и ошиблись на 21,5 миллиона долларов — столько заработал Джэйк в этом году.

Третье место и бронзовую медаль получает Клёвый чел — так можно вольно перевести Dude Perfect. Этот блогер не снимает долгие фильмы. Он пилит короткие ролики, где вместе с друзьями тестирует различные спортивные принадлежности или необычные штуковины. Стреляет из лука по яблокам, испытывает лазер, строит башню из бутылок. Пятиминутный ролик, где он бросал вещи точно в цель, будь то блины в тостер или камень в почтовый ящик, посмотрели 122 млн человек. За год канал принёс испытателю 20 млн долларов.

Четвёртое место. Блогер DanTDM рассказывает про игры. Сколько людей слушали, когда ты говорил, как сыграл в "Цивилизацию"? А за его игрой смотрят миллионы. Хотя парень просто сидит рассказывает и показывает, как он сейчас проходит очередную аркаду. Блогер смешно шутит, остроумно комментирует процесс, строит рожи, пугается и радуется — короче, ведёт он себя непосредственно. И в то время, как тебе говорят, что ты тратишь время в компьютерных играх, он зарабатывает. В 2018-м игрушки принесли ему 18,5 млн долларов.

На пятом месте Jeffree Star. Этот парень андрогенного вида тестирует на себе косметику. Да, в русском сегменте Интернета этим занимаются лишь 18-летние девочки. А в западном Интернете всё по-другому. Придётся смириться. Тени, помада, тушь — всем этим он красит своё лицо. Каждый его выпуск собирает миллионы просмотров. За год он заработал 18 млн долларов. А собственная марка косметики принесла блогеру ещё 100 миллионов.