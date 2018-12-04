Завидуй молча. 5 блогеров, получающих миллионы за ерунду

Первое место. Мальчик Райан стал миллионером в семь лет, а ты нет. И это суровая правда. Самый топовый и богатый блогер 2018 года — пацан, который ещё даже в школу не пошёл. И теперь ему будет сложно учиться: как доказать — что заработать деньги можно умом. На канале Ryan ToysReview мальчишка радуется подаренным игрушкам. И, собственно, всё. Дети ваших друзей тоже, наверное, говорят: "Посмотри, какая милая машинка". Но им за это не платят. У Райана же 17 миллионов подписчиков и доход в 22 миллиона долларов за 2018 год.
Второе место. Великовозрастный ребёнок Jake Paul. Он, можно сказать, наследственный блогер — теперь есть и такое. Его старший брат Логан входит в десятку высокооплачиваемых деятелей Интернета. Младший его серьёзно обошёл. Чем же он занимается? В основном дурачится, общается с друзьями, расстаётся с девушками и рассказывает о своей жизни. Так же как и я — подумали вы и ошиблись на 21,5 миллиона долларов — столько заработал Джэйк в этом году.
Третье место и бронзовую медаль получает Клёвый чел — так можно вольно перевести Dude Perfect. Этот блогер не снимает долгие фильмы. Он пилит короткие ролики, где вместе с друзьями тестирует различные спортивные принадлежности или необычные штуковины. Стреляет из лука по яблокам, испытывает лазер, строит башню из бутылок. Пятиминутный ролик, где он бросал вещи точно в цель, будь то блины в тостер или камень в почтовый ящик, посмотрели 122 млн человек. За год канал принёс испытателю 20 млн долларов.
Четвёртое место. Блогер DanTDM рассказывает про игры. Сколько людей слушали, когда ты говорил, как сыграл в "Цивилизацию"? А за его игрой смотрят миллионы. Хотя парень просто сидит рассказывает и показывает, как он сейчас проходит очередную аркаду. Блогер смешно шутит, остроумно комментирует процесс, строит рожи, пугается и радуется — короче, ведёт он себя непосредственно. И в то время, как тебе говорят, что ты тратишь время в компьютерных играх, он зарабатывает. В 2018-м игрушки принесли ему 18,5 млн долларов.
На пятом месте Jeffree Star. Этот парень андрогенного вида тестирует на себе косметику. Да, в русском сегменте Интернета этим занимаются лишь 18-летние девочки. А в западном Интернете всё по-другому. Придётся смириться. Тени, помада, тушь — всем этим он красит своё лицо. Каждый его выпуск собирает миллионы просмотров. За год он заработал 18 млн долларов. А собственная марка косметики принесла блогеру ещё 100 миллионов.
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