Самая старая YouTube-блогерша умерла на 108-м году жизни

Старушка из деревушки в штате Андхра-Прадеш, Индия, по имени Мастанамма завела кулинарный канал Country Foods на "Ютубе" два года назад. Своей простотой и рецептами она покорила миллионы пользователей.

Канал бабушке предложили создать правнук и его друг. Сухая подвижная старушка рассказывала секреты десятков разных блюд, для приготовления которых использовала минимальный набор: свои руки, нож, нехитрую посуду и костёр. Даже подавалась еда традиционно — на банановых листьях. Одно из её самых известных и необычных блюд — цыплёнок в арбузе.

Сначала мы снимали для удовольствия, но канал стал популярен. Люди, живущие в городах, забывают традиционный способ приготовления пищи. Я хотел показать, как готовили в старину, и искал подходящего человека. Тогда я подумал о бабушке Мастанамме Лакшман, правнук

Зрителям очень полюбились и рецепты, и сама старушка. В отличие от многих более молодых блогеров, она не пыталась привлечь к себе внимание, делая вещи из ряда вон, а жила своей обычной жизнью. Тем не менее на канале у неё сейчас 1,2 млн подписчиков и более 200 млн просмотров.

Несколько месяцев назад поклонники канала забеспокоились, когда бабушка перестала появляться в роликах. А теперь стало известно, что она скончалась после болезни, что разбило сердца тем, кто следил за её работой. Под роликом с траурной церемонии они пишут тёплые слова об индианке и восхищаются её личностью.

Я не буду плакать, потому что она ушла в лучшее место. ️Покойся с миром, Мастанамма, я всегда восхищалась твоими видео и твоей чистой душой neha verma

Она была легендой Deepti Chacko Bangera