Известные блогеры разыграли таксистов в Сочи, но пранк закончился стрельбой

Сочинские пранкеры с канала "Непосредственно Каха" решили разыграть местных таксистов. Один из них изображал клиента, а другой предлагал подвезти его за нереально низкую цену. Розыгрыш таксистам не понравился, и они избили ребят арматурой, а те ответили стрельбой.

Видео с розыгрышем появилось на официальной странице "Непосредственно Каха" в Instagram.

А вот продолжение истории можно узнать из съёмки, сделанной очевидцами. На кадрах толпа мужчин избивает парней, и в какой-то момент один из них открывает стрельбу. Как выяснилось, таксисты догнали обидевших их пранкеров и решили объяснить принципы ценообразования с помощью арматуры.

Позже в сети появились и фотографии одного из избитых блогеров. После задержания пранкер объяснил, что стрелял из незарегистрированного травматического пистолета.

От медосвидетельствования парень отказался, заявив, что не имеет претензий к избившим его таксистам.