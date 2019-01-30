Известные блогеры разыграли таксистов в Сочи, но пранк закончился стрельбой

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Известные блогеры разыграли таксистов в Сочи, но пранк закончился стрельбой

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Сочинские пранкеры с канала "Непосредственно Каха" решили разыграть местных таксистов. Один из них изображал клиента, а другой предлагал подвезти его за нереально низкую цену. Розыгрыш таксистам не понравился, и они избили ребят арматурой, а те ответили стрельбой.

Видео с розыгрышем появилось на официальной странице "Непосредственно Каха" в Instagram.

А вот продолжение истории можно узнать из съёмки, сделанной очевидцами. На кадрах толпа мужчин избивает парней, и в какой-то момент один из них открывает стрельбу. Как выяснилось, таксисты догнали обидевших их пранкеров и решили объяснить принципы ценообразования с помощью арматуры.

Позже в сети появились и фотографии одного из избитых блогеров. После задержания пранкер объяснил, что стрелял из незарегистрированного травматического пистолета.

<p>Фото © VK / Плохие новости</p>

От медосвидетельствования парень отказался, заявив, что не имеет претензий к избившим его таксистам.

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