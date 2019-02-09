10 фактов о полуслепом бьюти-блогере, который парализовал центр Бирмингема

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10 фактов о полуслепом бьюти-блогере, который парализовал центр Бирмингема

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19-летний Джеймс Чарльз завёл канал на YouTube в 2015 году. Сейчас у него 14 млн подписчиков и 8 млн долларов на счету.

Джеймс Чарльз родился 23 мая 1999 года в США

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

Джеймс — бьюти-блогер, делающий обзоры косметики, поэтому обычно он выглядит так

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

Свой видеоблог Чарльз завёл ещё в 2015-м. Первая студия была оборудована в подвале. Сейчас у него 14 млн подписчиков и более миллиарда просмотров

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

Джеймс — первая модель мужского пола, ставшая лицом косметического бренда CoverGirl

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

В январе 2019-го он принял участие в церемонии открытия магазина Morphe Cosmetics в Бирмингеме. 7 тысяч фанатов блогера парализовали центр города

<p>Фото: © BPM Media</p>

Чарльз "юридически слепой". Он видит только большие предметы и людей. Всё остальное — как в тумане, поэтому он носит специальные контактные линзы

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

Юноша успел поработать с такими звёздами, как Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

Кроме блогинга Джеймс увлекается музыкой. Он состоит в группе Capella, исполняющей кавер-версии популярных хитов

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

В прошлом году блогер купил себе дом в Лос-Анджелесе

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

Состояние Джеймса оценивается почти в 8 млн долларов

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/jamescharles" target="_blank">Instagram/jamescharles</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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