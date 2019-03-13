Блогера арестовали, когда он пытался вернуть ютуб-канал. Но одного он не учёл

33-летний американец Кайл Лонг, чтобы восстановить справедливость, отправился в штаб-квартиру Google в Калифорнии. Начинающий блогер проехал уже более пяти тыс. км, когда его задержали полицейские.

Новоиспечённый блогер Кайл из штата Мэн опубликовал всего одно видео на "Ютубе", и его канал оказался удалён. Негодованию парня не было предела. Он обвинил в таком бесстыдном поступке "Гугл" и решил во что бы то ни стало восстановить аккаунт, пишет buzzfeed.

В поисках офисов компании он отправился в Бостон. Однако они не увенчались успехом. Тогда полный решимости добиться справедливости парень поставил своей целью штаб-квартиру Google в Калифорнии. Но, когда Кайл проехал почти через всю страну, его арестовали полицейские из-за угроз в адрес компании. В машине блогера обнаружили три бейсбольные биты.

Но самое интересное началось потом. Выяснилось, что угрозы парня в адрес Google были беспочвенны. Канал удалила его собственная жена: она сочла ролик о том, как разбогатеть, странным и бессвязным. Но не отважилась признаться в своих действиях супругу. Также женщина и отец парня заявили, что Кайл вряд ли смог бы кому-нибудь навредить. Он хотел всем помочь и сделать мир лучше.

Он придумал эту сумасшедшую идею — сделать всех миллионерами. У него были добрые намерения. Он хотел решить проблему мирового голода и всё такое Кевин Лонг, отец

По словам отца, у Кайла были проблемы с психическим здоровьем. Ранее у него диагностировали биполярное расстройство. А когда Лонг был подростком, он попал в пьяное ДТП, в результате которого погиб его друг. Парень тогда провёл в тюрьме пять лет за непредумышленное убийство.