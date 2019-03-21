Блогер Гасанов разыграл красный "гелик" в Instagram. Победительница – украинка

Читайте также

Блогер Гасанов разыграл красный "гелик" в Instagram. Победительница – украинка

1873

Фото: instagram/gusein.gasanov

Те, кто пользуется "Инстаграмом" или имеет таких друзей, в течение последней недели не могли не слышать о розыгрыше "гелендвагена". История и впрямь вышла шумная.

Гусейн Гасанов ведёт популярный инстаграм, где у него более 10 млн подписчиков. 24-летний блогер из Питера снимает юмористические ролики, занимается ресторанным бизнесом, появился в клипе Анны Семенович и в целом парень довольно известный. Но и он получил свою долю хейта.

<p>Гусейн Гасанов. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/gusein.gasanov/" target="_blank"><strong>gusein.gasanov</strong></a></p>

Парень объявил о розыгрыше красного "гелендвагена", который стоит более 10 млн. И "Инстаграм" словно сошёл с ума, а за ним и остальные соцсети. Заветный приз хотелось получить многим, и хештег #ГеликПодписчику стал появляться настолько часто, что стал поводом для шуток.

<p>Фото: Скриншот/LiFE</p>

Однако многие юзеры не верили, что конкурс проводится честно и победитель будет не подставной. Розыгрыши, проводимые блогерами, вещь не редкая. И это достаточно действенный способ привлечь подписчиков. Так, на "инстаграм" Гусейна подписалось 2 млн за сутки. Поэтому появилась информация о том, что якобы Гасанов отдаст машину не случайному счастливчику, а своему знакомому. И блогеру пришлось оправдываться.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/gusein.gasanov/" target="_blank"><strong>gusein.gasanov</strong></a></p>

Банда! Спасибо за 10 млн. Хочу сказать, очень много мошенников, которые хотят хайпануть, показывают какие-то переписки, что они выиграли. Всё это ложь. Всё будет честно, в прямом эфире. Я вас люблю, никому не дам вас обманывать

Гусейн Гасанов

А позже он и правда разыграл свою красную "красавицу". Волнительный момент наступил в ночь с 20 на 21 марта. Парень завязал глаза и указал на случайный аккаунт в "инстаграме". Счастливицей оказалась 17-летняя Анастасия Х. из украинского города Умани. Число её подписчиков сейчас доходит до 180 тысяч и всё ещё быстро растет.

<p>На фото справа победительница розыгрыша Настя Х. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/gusein.gasanov/" target="_blank"><strong>gusein.gasanov</strong></a></p>

Однако ещё не ясно, чем закончится эта история и как именно девушке будут доставлять автомобиль. Сама Настя пока скромно поблагодарила блогера в сторис.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×