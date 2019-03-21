Те, кто пользуется "Инстаграмом" или имеет таких друзей, в течение последней недели не могли не слышать о розыгрыше "гелендвагена". История и впрямь вышла шумная.

Гусейн Гасанов ведёт популярный инстаграм, где у него более 10 млн подписчиков. 24-летний блогер из Питера снимает юмористические ролики, занимается ресторанным бизнесом, появился в клипе Анны Семенович и в целом парень довольно известный. Но и он получил свою долю хейта.

Парень объявил о розыгрыше красного "гелендвагена", который стоит более 10 млн. И "Инстаграм" словно сошёл с ума, а за ним и остальные соцсети. Заветный приз хотелось получить многим, и хештег #ГеликПодписчику стал появляться настолько часто, что стал поводом для шуток.

— удаляешь все аккаунты

— выбрасываешь телефон — уезжаешь жить в деревню — ночью почтальон приносит письмо: «#ГеликПодписчику» — аруна (@1ARYNA) 19 марта 2019 г.

Однако многие юзеры не верили, что конкурс проводится честно и победитель будет не подставной. Розыгрыши, проводимые блогерами, вещь не редкая. И это достаточно действенный способ привлечь подписчиков. Так, на "инстаграм" Гусейна подписалось 2 млн за сутки. Поэтому появилась информация о том, что якобы Гасанов отдаст машину не случайному счастливчику, а своему знакомому. И блогеру пришлось оправдываться.

Банда! Спасибо за 10 млн. Хочу сказать, очень много мошенников, которые хотят хайпануть, показывают какие-то переписки, что они выиграли. Всё это ложь. Всё будет честно, в прямом эфире. Я вас люблю, никому не дам вас обманывать Гусейн Гасанов

А позже он и правда разыграл свою красную "красавицу". Волнительный момент наступил в ночь с 20 на 21 марта. Парень завязал глаза и указал на случайный аккаунт в "инстаграме". Счастливицей оказалась 17-летняя Анастасия Х. из украинского города Умани. Число её подписчиков сейчас доходит до 180 тысяч и всё ещё быстро растет.

Однако ещё не ясно, чем закончится эта история и как именно девушке будут доставлять автомобиль. Сама Настя пока скромно поблагодарила блогера в сторис.