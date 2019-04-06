Как сложилась судьба блогерши, у которой было 7 млн подписчиков ещё 20 лет назад

Ана Вуг была самой популярной интернет-знаменитостью своего времени. Жизнь в режиме круглосуточного реалити-шоу привела её к проблемам с психикой. На какой-то период она ушла в небытие, но сейчас — снова онлайн.

Узнаёте девушку на фото? Скорее всего, нет. А ведь когда-то она была самой популярной интернет-знаменитостью. Шутка ли — 7 миллионов подписчиков!

С тех пор прошло больше 20 лет. Теперь она выглядит так

В 1997 году 31-летняя Ана Вуг из американского штата Миннесота установила у себя дома веб-камеру и стала вести круглосуточную онлайн-трансляцию

Anacam — так называлось это реалити-шоу. Вуг стала вторым человеком в истории, за чьей жизнью смогли наблюдать пользователи Сети со всего мира

За короткое время девушка набрала бешеную популярность. И это в ту эпоху, когда не было не только соцсетей, но даже поисковой системы Google

Если вы хотите хайпануть, спросите у Аны, как. Ради роста зрительской аудитории она занималась на камеру сексом и даже рожала в прямом эфире

К счастью, сегодня немногие меня помнят Ана Вуг

Побочным эффектом жизни в режиме "за стеклом" стало посттравматическое стрессовое расстройство — такой диагноз Ане поставили врачи

Бывшая суперзвезда на время ушла в небытие, но сейчас снова в строю. Она, как и прежде, рассказывает о себе в Сети, однако теперь без фанатизма

Когда мы выкладываем что-то в соцсети, у нас складывается впечатление, что нас видят и слышат. В действительности это лишь иллюзия. Но я была откровенна со своими подписчиками, и они платили мне той же монетой, а это дорогого стоит Ана Вуг

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