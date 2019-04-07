Звёзды "нижнего" Интернета. Блогеры-фрики, которые нравятся миллионам

Последние пару лет фрики переживают новый пик популярности. Если раньше любители жёстко подурачиться стремились попасть в телевизор, то сегодня неформалы обживают соцсети. Довольно часто выбор маргиналов падает на "Инстаграм", и тамошняя аудитория их принимает. Что, конечно, удивительно, ведь инстаблогеры ассоциируются в первую очередь с фитоняшами и гламурными фифами. Лайф приоткрыл дверь в "тёмную" часть соцсетей и теперь рассказывает о главных звёздах "нижнего" Интернета.

Олег Монгол — император антигламура

Олег Монгол — инстаблогер из Черногорска, что в Хакасии. Настоящего имени и возраст не раскрывает. Завёл аккаунт в "Инстаграме" в феврале 2017 года. Долгое время у мужика с перманентно заплывшим лицом дела шли так себе. Но последние полгода люди липнут к аккаунту Монгола, как пчёлы к мёду. Сейчас у блогера более 260 тысяч подписчиков. Свою аудиторию Монгол собрал, следуя главной заповеди инстазвёзд: он просто выставляет свою жизнь напоказ. В случае с Монголом этого достаточно, потому что у Монгола есть фишка: он является ярким антиподом всего, что ассоциируется с гламуром.

Олег любит красивые машины. Особенно те, в которых играет громкая музыка. Одна проблема: у Олега нет машины, поэтому он красуется в чужих. Однако любовь к автомобилям не сравнится с тягой к боевым искусствам. Совсем не краснея, блогер называет себя бойцом UFC и часто демонстрирует свои навыки в видеороликах. В них он нелепо и не с первой попытки опрокидывает своего тощего друга Безумного Пашку и задыхается после нескольких движений, когда дело доходит до бокса. В хорошей форме наш герой старается поддерживать не только тело, но и дух. Для укрепления последнего Монгол часто медитирует под открытым небом, словно шаолиньский монах. Но стать профессиональным спортсменом Олегу не суждено из-за вредных привычек: Монгол любит подымить сигарой и выпить бутылочку беленькой залпом.

В последнее время у Монгола дела идут в гору. Как следствие — ему передают привет звёзды вроде Джа Калиба, а самые красивые женщины вроде Настасьи Самбурской не в силах отказать герою в свидании.

Руслан Гительман — обзорщик, которого мы не заслужили

Хакасия очень богата фриками-блогерами. Буквально по соседству с Монголом живёт ещё одна звезда треш-контента — Руслан Гительман. У Руслана меньше подписчиков, чем у предыдущей звезды, — всего 116 тысяч. Хотя восхождение на олимп славы Гительман начал на год раньше Олега. Руслан родился в 1993 году в уже знакомом нам Черногорске. Там же вырос и там же сгодился.

Блогер выпускает контент, по большей части состоящий из обзоров еды, сигарет, выпивки и других обыденных продуктов. В одном из видеороликов Руслан дегустирует обычный майонез. В другом с удовольствием ест кошачий корм. В последнее время блогер зачастил с обзорами шампуней разных марок. Искренне надеемся, что это не продакт-плейсмент. Как правило, каждый видеоролик начинается словами: "Здравствуйте всем, привет всем", а продолжается кадрами, почти всегда снятыми крупным планом, что вызывает отвращение.

В общем, нет никаких сомнений в том, что Гительман без комплексов. Подтверждает он это ещё и тем, что часто танцует или делает "зарядку" в нижнем белье. При этом надо понимать, что блогер довольно бодипозитивный человек.

Зипуля — главная звезда рэп-сцены "нижнего" Интернета

Есть среди маргинальных звёзд "Инстаграма" и музыканты. Взять хотя бы Андрея Миронова, главного рэпера "нижнего" Интернета. Родился он в 1985 году, по иронии судьбы, 1 апреля. Живёт в Киеве и выступает под псевдонимом Зипуля.

В отличие от предыдущих героев, Андрей не может похвастаться сотнями тысяч подписчиков в "Инстаграме" — у него их всего 15 тысяч. И это странно, поскольку в YouTube песни Андрея очень популярны. Например, нетленка "Занимаюсь спортом я" набрала почти 900 тысяч просмотров. Очевидно, причина небольшой базы постоянной аудитории Зипули в том, что он не смог вовремя найти менеджера и, что называется, оседлать волну. А без менеджера творческой натуре тяжело. Особенно когда для вдохновения приходится прикладываться к бутылке или употреблять запрещённые вещества.

Любимый рэперский поджанр у Андрея — фристайл. Почти во всех клипах музыкант сочиняет текст на ходу. Также он обожает битбоксить. Зипуля часто разбавляет песни ритмичными, но страшными звуками организма. Тяготеет к исполнению песен на английском. При этом совершенно им не владеет. Герой знает произношение нескольких слов, но, похоже, не понимает их значения. Подражание коллегам с Уэст-Коста у Зипули всегда выходит уморительным. "Да, да, да, мазафака, ага. Холодное яичко", — как-то так совмещает исполнитель два языка.

Денис Дыркин — самый обаятельный алкоголик России

На YouTube фрики рвутся реже, поскольку тамошняя аудитория требует более качественного продакшена. Однако есть известные маргиналы и на этой платформе. Неформальной звездой YouTube номер один однозначно является Денис Дыркин. Как и первые два героя, Дыркин из глубинки — села Ордынского Новосибирской области. Блогер об этом постоянно напоминает в фирменном приветствии: "К вам из Ордынки приехал Ден Дыркин". Имя героя — настоящее, а вот фамилия, судя по рассказам на имиджбордах, фейковая. Настоящая — Морозов. Возраст — 38 лет.

Денис прославился изысканными рекомендациями по приёму суррогатного алкоголя вроде боярышника или огуречного лосьона. Несколько раз блогер публиковал также на своём канале инструкцию по созданию "ордынских сигар" — самокруток из окурков, собранных вдоль сельских дорог. Миллионы просмотров!

Впрочем, сердца подписчиков Денис покорил не столько экстремальными рецептами, сколько изысканными комментариями, которыми блогер сопровождает свои действия. Фунфурье — так он себя называет — сыплет красивыми фигурами речи, которым позавидует любой ресторанный критик.

Гобзавр и Людмурик — люди, которым необходимо отключить Интернет

На десерт — форменное безумие в лице блогера Гобзавра. Оговоримся сразу, что в первую очередь он известен благодаря трансляциям в сети "ВКонтакте" и на YouTube. Но параллельно блогер развивает и свою страницу в "Инстаграме".

Гобзавр — псевдоним 33-летнего челябинца Андрея Яшина. Известен своими прямыми эфирами, во время которых творится такой треш, что начинаешь искренне желать, чтобы у них отключили интернет. За скромное денежное вознаграждение со стороны зрителей Андрей совершает много непотребных и скабрёзных поступков. Безумие, бывает, сопровождается приёмом алкоголя до рвоты. В "Инстаграме" Гобзавр показывает свою жизнь вне трансляций. На фото, как правило, запечатлены либо застолья с водкой, либо пикники с пивом.

Подписчиков у Гобзавра мало: несколько тысяч — "ВКонтакте" и 25 тысяч — на YouTube. Но куда важнее, что Яшин проводил трансляцию с самим Юрой Хованским, а "реакции" на его творчество набирают на YouTube миллионы просмотров.