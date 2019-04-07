Звёзды "нижнего" Интернета. Блогеры-фрики, которые нравятся миллионам
Коллаж © L!FE. Фото © Instagram/oleg_mongol//gobzavr//Кадр видео romazotti1
Олег Монгол — император антигламура
Олег Монгол — инстаблогер из Черногорска, что в Хакасии. Настоящего имени и возраст не раскрывает. Завёл аккаунт в "Инстаграме" в феврале 2017 года. Долгое время у мужика с перманентно заплывшим лицом дела шли так себе. Но последние полгода люди липнут к аккаунту Монгола, как пчёлы к мёду. Сейчас у блогера более 260 тысяч подписчиков. Свою аудиторию Монгол собрал, следуя главной заповеди инстазвёзд: он просто выставляет свою жизнь напоказ. В случае с Монголом этого достаточно, потому что у Монгола есть фишка: он является ярким антиподом всего, что ассоциируется с гламуром.
Олег красивые машины. Особенно те, в которых играет громкая музыка. Одна проблема: у Олега нет машины, поэтому он красуется в чужих. Однако любовь к автомобилям не сравнится с тягой к боевым искусствам. Совсем не краснея, блогер называет себя бойцом UFC и часто демонстрирует свои навыки в видеороликах. В них он нелепо и не с первой попытки своего тощего друга Безумного Пашку и задыхается после нескольких движений, когда дело доходит до бокса. В хорошей форме наш герой старается поддерживать не только тело, но и дух. Для укрепления последнего Монгол часто медитирует под открытым небом, словно шаолиньский монах. Но стать профессиональным спортсменом Олегу не суждено из-за вредных привычек: Монгол любит подымить сигарой и выпить бутылочку беленькой залпом.
В последнее время у Монгола дела идут в гору. Как следствие — ему передают привет звёзды вроде Джа Калиба, а самые красивые женщины вроде Настасьи Самбурской не в силах отказать герою в свидании.
Руслан Гительман — обзорщик, которого мы не заслужили
Хакасия очень богата фриками-блогерами. Буквально по соседству с Монголом живёт ещё одна звезда треш-контента — Руслан Гительман. У Руслана меньше подписчиков, чем у предыдущей звезды, — всего 116 тысяч. Хотя восхождение на олимп славы Гительман начал на год раньше Олега. Руслан родился в 1993 году в уже знакомом нам Черногорске. Там же вырос и там же сгодился.
Блогер выпускает контент, по большей части состоящий из обзоров еды, сигарет, выпивки и других обыденных продуктов. В одном из видеороликов Руслан дегустирует обычный майонез. В другом с удовольствием ест кошачий корм. В последнее время блогер зачастил с обзорами шампуней разных марок. Искренне надеемся, что это не продакт-плейсмент. Как правило, каждый видеоролик начинается словами: "Здравствуйте всем, привет всем", а продолжается кадрами, почти всегда снятыми крупным планом, что вызывает отвращение.
В общем, нет никаких сомнений в том, что Гительман без комплексов. Подтверждает он это ещё и тем, что часто танцует или делает "зарядку" в нижнем белье. При этом надо понимать, что блогер довольно бодипозитивный человек.
Зипуля — главная звезда рэп-сцены "нижнего" Интернета
Есть среди маргинальных звёзд "Инстаграма" и музыканты. Взять хотя бы Андрея Миронова, главного рэпера "нижнего" Интернета. Родился он в 1985 году, по иронии судьбы, 1 апреля. Живёт в Киеве и выступает под псевдонимом Зипуля.
В отличие от предыдущих героев, Андрей не может похвастаться сотнями тысяч подписчиков в "Инстаграме" — у него их всего 15 тысяч. И это странно, поскольку в YouTube песни Андрея очень популярны. Например, нетленка "Занимаюсь спортом я" набрала почти 900 тысяч просмотров. Очевидно, причина небольшой базы постоянной аудитории Зипули в том, что он не смог вовремя найти менеджера и, что называется, оседлать волну. А без менеджера творческой натуре тяжело. Особенно когда для вдохновения приходится прикладываться к бутылке или употреблять запрещённые вещества.
Любимый рэперский поджанр у Андрея — фристайл. Почти во всех клипах музыкант сочиняет текст на ходу. Также он обожает битбоксить. Зипуля часто разбавляет песни ритмичными, но страшными звуками организма. Тяготеет к исполнению песен на английском. При этом совершенно им не владеет. Герой знает произношение нескольких слов, но, похоже, не понимает их значения. Подражание коллегам с Уэст-Коста у Зипули всегда выходит уморительным. "Да, да, да, мазафака, ага. Холодное яичко", — как-то так совмещает исполнитель два языка.
Денис Дыркин — самый обаятельный алкоголик России
На YouTube фрики рвутся реже, поскольку тамошняя аудитория требует более качественного продакшена. Однако есть известные маргиналы и на этой платформе. Неформальной звездой YouTube номер один однозначно является Денис Дыркин. Как и первые два героя, Дыркин из глубинки — села Ордынского Новосибирской области. Блогер об этом постоянно напоминает в фирменном приветствии: "К вам из Ордынки приехал Ден Дыркин". Имя героя — настоящее, а вот фамилия, судя по рассказам на имиджбордах, фейковая. Настоящая — Морозов. Возраст — 38 лет.
Денис прославился изысканными рекомендациями по приёму суррогатного алкоголя вроде боярышника или огуречного лосьона. Несколько раз блогер публиковал также на своём канале инструкцию по созданию "ордынских сигар" — самокруток из окурков, собранных вдоль сельских дорог. Миллионы просмотров!
Впрочем, сердца подписчиков Денис покорил не столько экстремальными рецептами, сколько изысканными комментариями, которыми блогер сопровождает свои действия. сыплет красивыми фигурами речи, которым позавидует любой ресторанный критик.
Гобзавр и Людмурик — люди, которым необходимо отключить Интернет
На десерт — форменное безумие в лице блогера Гобзавра. Оговоримся сразу, что в первую очередь он известен благодаря трансляциям в сети "ВКонтакте" и на YouTube. Но параллельно блогер развивает и свою страницу в "Инстаграме".
Гобзавр — псевдоним 33-летнего челябинца Андрея Яшина. Известен своими прямыми эфирами, во время которых творится такой треш, что начинаешь искренне желать, чтобы у них отключили интернет. За скромное денежное вознаграждение со стороны зрителей Андрей совершает много непотребных и скабрёзных поступков. Безумие, бывает, сопровождается приёмом алкоголя до рвоты. В "Инстаграме" Гобзавр показывает свою жизнь вне трансляций. На фото, как правило, запечатлены либо застолья с водкой, либо пикники с пивом.
Подписчиков у Гобзавра мало: несколько тысяч — "ВКонтакте" и 25 тысяч — на YouTube. Но куда важнее, что Яшин проводил трансляцию с самим Юрой Хованским, а "реакции" на его творчество набирают на YouTube миллионы просмотров.
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