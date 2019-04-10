Блогерша разрыдалась после удаления аккаунта, поняв, что ей придётся работать

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Блогерша разрыдалась после удаления аккаунта, поняв, что ей придётся работать

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Несмотря на потоки слёз, Джесси смогла объяснить, что у неё нет образования, а работа в офисе не для неё.

Девушка, на которую было подписано 113 тыс. пользователей в "Инстаграме", устроила истерику после того, как её аккаунт удалили по неизвестной причине. Джесси Тейлор не стала мелочиться и записала целое видео, где в слезах объяснила, что социальные сети — это единственный подходящий для неё способ заработка, сообщает LadBible.

Я знаю, что людям нравится видеть, как я падаю вниз и становлюсь к ним ближе. Но работа по девять часов в день — это не для меня. Я в Лос-Анджелесе и не хочу быть такой, как все

Джесси Тейлор

На эмоциях блогерша также призналась, что раньше работала проституткой и не хочет к этому возвращаться.

Я должна заплатить за колледж $20 тыс., и пока я этого не сделаю, то не могу вернуться к учёбе. Я была неудачницей, прежде чем добилась популярности. У меня нет квалификации, и я никогда не смогу найти нормальную работу

Джесси Тейлор

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/duhitsjessy/" target="_blank">duhitsjessy</a></p>

Впрочем, Джесси уже создала новый аккаунт, а видео с её откровениями набрало на YouTube около 200 тыс. просмотров. Но пользователи Сети всё равно остались в шоке от таких признаний.

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