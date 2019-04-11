Мать пнула 3-летнюю дочь, популярную в соцсетях, когда та устала позировать

Девочка снимается для множества детских магазинов, и её мама зарабатывает на этом хорошие деньги.

Жительнице Китая было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми, после того как в Сети появилось это видео. На кадрах мать пинает свою 3-летнюю дочь, которая устала позировать для фото. Девочка известна под псевдонимом Ниу Ниу и участвует во множестве коммерческих проектов, которые выбирает её мама. Однако в тот день ребёнок не выдержал нагрузки и больше не мог позировать. Тогда нервы женщины не выдержали, сообщает Daily Mail.

Ниу Ниу пользуется успехом у производителей детской одежды, и мама не стесняется извлекать из этого выгоду, нисколько не думая о дочери. За каждый прорекламированный наряд девочка получает $11–22.

Когда видео с избиением стало "вирусным" и набрало 360 млн просмотров, многие пользователи Сети потребовали лишить женщину родительских прав. А бывшие работодатели Ниу Ниу и вовсе удалили фотографии с ней. Впрочем, мать, имя которой не раскрывается, принесла свои извинения и призналась, что тот день выдался тяжёлым.