Поцелуй блогера с сестрой, снятый на видео, приняли за пранк, однако он не шутил

Парень из США признался журналистам, что он действительно поцеловал свою сводную сестру.

Американский блогер Крис Монро известен по каналу PrankInvasion, для которого он снимает сумасшедшие розыгрыши. Однако его последнее видео перешло все грани дозволенного. На кадрах парень целуется с девушкой по имени Кейтлин О'Коннор, которую он представил как свою сводную сестру. Впрочем, никто из пользователей не поверил ему, решив, что это очередной пранк, но так они ещё никогда не ошибались, сообщает The Sun.

Позже Крис подтвердил журналистам, что Кейтлин действительно его родственница. Тем временем видео с их поцелуем набрало более трёх миллионов просмотров. В нём блогер объясняет, что хочет таким способом поблагодарить своих подписчиков за поддержку. Правда, удаётся это ему не сразу — парень заметно нервничает и до последнего не может решиться поцеловать девушку.

Затем Крис и Кейтлин целуются несколько раз, после чего девушка признаётся, что никогда бы не хотела повторить такой опыт.