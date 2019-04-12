"У меня не получилось". Ивлеева рассказала о своём первом сексуальном опыте

Популярная блогерша старается держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз, однако в этот раз поделилась самым сокровенным.

О первой любви Настя Ивлеева рассказала на своём YouTube-шоу, гостем которого стал Андрей Бедняков. Девушка призналась, что училась ещё в школе, когда у неё начались отношения с парнем, который был старше на два года. Блогерша также уточнила, что возлюбленный ездил на Range Rover.

Ты же знаешь, как это бывает в первый раз. Погружаешься в человека полностью. Мы были вместе года полтора. В первый раз мы расстались из-за какой-то глупости. Потом спустя месяц я поняла, что люблю его, что совершила ошибку. Полгода его добивалась Настя Ивлеева

Однако спустя неделю, после того как отношения возобновились, парень бросил её, что стало для девушки серьёзным ударом. Именно с ним она лишилась невинности, но подробностей раскрывать не стала, сообщает "Стархит".

Все девочки мечтают лишиться девственности красиво, как принцессы. Но у меня не получилось. Это было с любимым человеком, а остальное вас не касается Настя Ивлеева

Сейчас Ивлеева встречается с рэпером Элджеем, а недавно на её пальце появилось обручальное кольцо.