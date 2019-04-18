15-летнюю блогершу вывели на чистую воду: ни свадьбы, ни беременности не было

Хотя девушка ещё довольно юна, она уже имеет армию поклонников, которых привлекает порой весьма странными способами.

У Даниэль Кон родом из Флориды, США, 3,5 млн подписчиков в "Инстаграме" и около 1,3 млн на "Ютубе". Юная блогерша нередко делится со своими фанатами довольно провокационными фото. Яркий макияж, откровенная одежда и поцелуи с парнями.

Но теперь девушка пошла ещё дальше. Она опубликовала ряд роликов и фото, где заявила, что вышла замуж за своего возлюбленного. Им оказался парень, немногим старше самой Даниэль, — 16-летний блогер Майки Туа. Якобы для заключения брака они отправились в американскую столицу развлечений Лас-Вегас.

Далее последовало фото, где бойфренд целует оголённый живот Кон. И ролик, где они рассказывают о своём походе к врачу на УЗИ. Однако из увиденного сложно понять, насколько серьёзны были подростки, делая подобные материалы, пишет buzzfeed. Многие поклонники решили, что ребята устроили провокацию ради хайпа, и раскритиковали юную девушку за неподобающее возрасту поведение, отмечая, что она сама ещё ребёнок и подаёт дурной пример остальным.

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Некоторую ясность внесла мать девушки Дженнифер. Она заявила, что ребята всё же не женаты. По закону штата Невада при вступлении в брак до 16 лет нужно специальное разрешение, которое им никто не выдавал. Однако подростки дали друг другу некое "обещание". А вот информацию о беременности дочери мать комментировать отказалась. Однако фанаты уверены, что это очередной пиар-ход.

Это просто ролик для ютуба, она кликбейтила, как и многие в Сети Дженнифер, мама Даниэль Кон

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