Блогерша показала, как легко обмануть 3,8 млн подписчиков с помощью фотошопа

У Гэбби Ханны 3,8 млн подписчиков в "Инстаграме", а каждое её видео на "Ютюбе" собирает не менее миллиона просмотров. И всех этих людей оказалось очень легко обмануть.

Блогерша из США Гэбби Ханна живёт в Лос-Анджелесе — оттуда как раз удобнее всего добираться на этот музыкальный фестиваль. Однако она никогда не была фанатом шумных мероприятий, проходящих посреди пустыни. Гэбби считает себя скорее домоседом, поэтому фото из места, где проводился фестиваль Coachella, она просто подделала.

Многие отправляются на фестиваль просто для того, чтобы сделать там побольше фото для "Инстаграма". Я подумала, а смогу ли сделать такие же фото, никуда не уезжая? Гэбби Ханна

Она начала с того, что сняла видео дома у своей подруги, а подписчикам рассказала, что это апартаменты, которые она забронировала через Airbnb недалеко от места проведения фестиваля. Браслеты, которые выдают на Coachella, девушка просто распечатала на принтере.

Гэбби выбирала откровенные наряды и яркие парики, чтобы создать идеальный фестивальный образ. Друзья помогали ей сделать фотографии на нейтральном фоне, который позже легко будет заменить узнаваемыми пейзажами Coachella. Обработать снимки девушка попросила знакомого, хорошо владеющего фотошопом.

Посты Гэбби собирали по несколько тысяч комментариев, но мало кто догадался, что вся поездка — один большой обман. Разоблачающие комментарии девушка быстра удаляла. Фотографии с фестиваля принесли блогерше по 500 тысяч лайков. Видео на "Ютубе", в котором она подробно рассказывает обо всех этапах подготовки к этому розыгрышу, посмотрело уже 2,5 миллиона человек.