Блогер спасает девушек от назойливых парней, отправляя им свои домашние фото

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Блогер спасает девушек от назойливых парней, отправляя им свои домашние фото

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Фото: twitter/Trevor Norris‏

У девушек зачастую две проблемы: либо ухажёров нет, либо они не могут от них отбиться. Второму типу и решил помочь американский блогер, что принесло ему немалый успех.

Блогер Тревор Норрис из США разместил в "Твиттере" пост со своими некачественными фото. И нечасто, наверное, плохие снимки становились настолько популярны. Парень написал, что эти изображения девушки могут использовать, чтобы избавиться от нежелательных ухаживаний в соцсетях. Достаточно просто выдать их за снимки своего бойфренда, который разгуливает по дому.

Увидел, что действительно есть девушки, которым это нужно... Вот несколько фото, вы можете отправить их парням, которые не оставят вас в покое или продолжают присылать вам нежелательные снимки. Удачи

Тревор Норрис

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/trevor_norris0" target="_blank"><strong>Trevor Norris‏</strong></a></p>

Дамы стали активно пользоваться его лайфхаком и благодарить в комментариях парня за идею. Они присылали скриншоты переписок с парнями, которые благодаря снимкам прекращали свои ухаживания. Но девушек, желающих воспользоваться этим способом, собралось немало. Вскоре у поста было уже более 15 тыс. лайков и около 24 тыс. репостов.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/trevor_norris0" target="_blank"><strong>Trevor Norris‏</strong></a></p>

Просто спасибо за это!

SPLVNKISHSHVWTY

Только что воспользовалась этим, и парень меня заблокировал! Спасибо!

madi_mccurry

Несмотря на то что снимки стали вирусными и Тревора могут узнать, блогер говорит, что главное здесь — идея. Девушка, посылая фото, даёт понять, что внимание парня ей в тягость и не стоит к ней приставать. Норрис даже согласился высылать новые фото пользовательницам по запросу, и многие оказались готовы за них заплатить.

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